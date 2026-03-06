Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La responsable de RSE, premsa i patrocinis d'Andorra Telecom, Inés Martí, a l'entrega de premis. | Andorra Telecom
Protecció dels menors

Andorra Telecom és guardonada amb el Premi Especial dels 31ns Premis Zapping pel servei gratuït Internet Protegit

Els premis reconeixen el millor oci audiovisual de qualitat i es diferencien d'altres del sector perquè prioritzen la qualitat per damunt de l'audiència

Andorra Telecom ha estat guardonada amb el Premi Especial dels 31ns Premis Zapping pel seu compromís amb la protecció dels menors en l’entorn digital a través del servei gratuït Internet Protegit. El guardó, cal esmentar, reconeix aquesta iniciativa, disponible tant al mòbil com al wifi de casa, que segons el jurat constitueix una proposta “pionera, valenta i necessària” per a la societat i per a les famílies.

La responsable de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) d’Andorra Telecom, Inés Martí, va recollir el guardó en nom de l’operadora. Durant la seva intervenció, Martí ha agraït el reconeixement de l’Associació de Consumidors Audiovisuals i ha destacat el compromís de l’empresa amb la protecció dels menors a internet, del qual va sorgir el servei Internet Protegit l’any 2024.

Els Premis Zapping són organitzats per l’Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya i enguany han arribat a la seva 31a edició. Aquests guardons reconeixen el millor oci audiovisual de qualitat del 2025 i es diferencien d’altres premis del sector perquè prioritzen la qualitat per damunt de l’audiència. Els consumidors i usuaris escullen els finalistes de cada categoria mitjançant votació popular, mentre que un jurat especialitzat determina els guanyadors.

