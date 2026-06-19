Andorra i Bulgària signen un conveni per evitar la doble imposició i reforçar les relacions econòmiques bilaterals

Andorra i Bulgària han signat aquest divendres un conveni per evitar la doble imposició (CDI), un acord que permetrà reforçar la cooperació fiscal entre els dos països i facilitar les relacions econòmiques i les inversions bilaterals. El document ha estat rubricat a la ciutat búlgara de Varna pel ministre de Finances, Ramon Lladós, i el seu homòleg búlgar, Galab Donev.
L’acord és el resultat dels contactes mantinguts entre les autoritats dels dos estats durant els darrers anys i de les negociacions tècniques desenvolupades al llarg del 2026. Amb aquesta nova signatura, Andorra amplia la seva xarxa de convenis fiscals internacionals i reforça els mecanismes destinats a evitar la doble tributació de persones i empreses que operen en ambdós territoris. A més, el conveni també busca incrementar la seguretat jurídica dels operadors econòmics i afavorir un marc estable per a les inversions.
La signatura s’ha produït en el marc de la reunió anual de la circumscripció del Fons Monetari Internacional (FMI), celebrada també a Varna. La trobada ha girat entorn del lema ‘Transformar la incertesa en l’oportunitat de llarg termini’ i ha abordat qüestions relacionades amb la resiliència macroeconòmica i financera, l’impacte de la digitalització sobre la productivitat i el sector públic, així com el posicionament dels països dins les cadenes de valor europees i globals.