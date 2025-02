Andorra fregarà els 50 milions d’ingressos per l’encunyació d’euros des del 2016

Andorra tancarà el 2025 havent recaptat prop de 50 milions des del 2016 gràcies a l’encunyació d’euros. Segons dades facilitades pel Govern, la xifra concreta ascendeix fins als 47.187.854,9 euros, els quals es distribueixen entre monedes per a col·leccionistes i les que es posen en circulació. En aquest sentit, cal tenir en compte que, segons les dades dels darrers deu anys, fins al 2020 només es van encunyar euros per al col·leccionisme, mentre que a partir del 2021 també es van posar monedes en circulació.

El ministre de Finances, Ramon Lladós, posava en relleu la setmana passada que el Principat té previst recaptar aquest any sis milions per aquesta temàtica. La dada real, però, és encara més elevada, ja que tal com ha puntualitzat l’Executiu, finalment seran prop de 7 milions, dels quals 5,2 es posaran en circulació i 1,7 seran per al col·leccionisme.

En comparació amb exercicis anteriors, la recaptació per aquest any se situa més baixa que el 2023 i el 2024. De fet, l’any passat va superar els 7.747.000 euros, mentre que el 2023 la xifra va ser força similar (7.696.000 euros).

Per trobar la xifra d’ingressos més baixa pel que fa a l’encunyació d’euros, cal traslladar-se fins al 2020, l’any de l’esclat de la pandèmia, quan es van recaptar poc menys de 2 milions d’euros, una xifra força similar a la registrada el 2019 (1,9 milions).

L’encunyació d’euros és un dels principals beneficis que va aportar la signatura de l’acord monetari amb la Unió Europea el juny del 2011. El text que va permetre el reconeixement de l’euro com a moneda oficial de curs legal al Principat i el dret d’encunyació.