Andorra es posiciona al capdavant d’Europa en titulats TIC i en adopció d’internet

Un dels quatre blocs d’estudi de l’índex DESI és el de competències digitals, en què es mesuren aspectes com l’ús d’Internet, el nivell de competències digitals de la ciutadania, el nombre d’especialistes TIC en el mercat laboral o el nombre d’alumnes graduats en aquest camp educatiu per curs. En aquest sentit, l’any anterior, i d’acord amb les dades que fa públiques aquest dijous el Departament d’Estadística, Andorra supera la mitjana europea en tots els indicadors mesurats, destacant en primera posició europea el nombre de titulats TIC, amb 11,40 punts.

Tot seguit, destaca altrament l’indicador referent a l’ús d’internet, amb 98,63 punts i segona posició europea. Pel que fa a les competències digitals de la ciutadania, Andorra se situa per tots ells en tercera posició europea assolint una puntuació de 76,70 punts en ciutadans amb competències digitals bàsiques o superiors (1a2), 44,80 en competències digitals superiors a les bàsiques (1a3) i 81,88 en ciutadans amb habilitats bàsiques o superiors de creació de contingut digital (1a4). Pel que fa l’indicador restant d’aquest bloc, especialistes en TIC (1b1), Andorra assoleix la vuitena posició europea amb una puntuació de 5,40 punts. Sobre això, es destaca que s’està prop d’assolir l’objectiu de l’Estratègia Digital 2030 dels 80% de ciutadans amb competències digitals bàsiques o superiors, amb només 3,30 punts percentuals restants.

El segon bloc de l’estudi del DESI fa referència a les infraestructures digitals. De forma que en aquest bloc s’hi troben indicadors com el grau d’adopció general d’internet, el percentatge de subscripcions de banda ampla fixa superiors o igual a 100 Mbps i 1 Gbps, la cobertura de xarxa de molt alta capacitat (VHCN), la cobertura de fibra fins a la llar (FTTP), l’adopció de banda ampla mòbil, la cobertura global del 5G, entre d’altres.

Tenint també en consideració l’any 2024, Andorra se situa per sobre de la mitjana europea en 7 dels 11 indicadors del bloc d’infraestructures digitals. Val a dir que els indicadors més destacats són el 2a1, 2a2, 2a4, 2a5 i 2b4, amb unes puntuacions de 99,5, 94,20, 100, 100 i 100 respectivament, que situen al país líder europeu d’adopció general d’internet, percentatge de subscripcions de banda ampla fixa superior o igual 100 Mbps, cobertura de xarxa de molt alta capacitat (VHCN), cobertura de fibra fins a la llar (FTTP) i espectre 5G. Precedit d’aquest, i amb una puntuació de 96,88, se situa l’indicador 2b1, referent a la utilització de l’amplada de banda mòbil, i que col·loca al Principat en cinquena posició europea.

Respecte als indicadors 2b2 i 2a3, el primer obté una puntuació de 92,00 i se situa en 16a posició en l’àmbit europeu, mentre que el segon obté una puntuació de 6,40, el que el situa per sota de la mitjana europea i en 13a posició. Quant als tres indicadors restants d’aquest bloc, en el cas del 2b3 i 2b6, Andorra obté una puntuació de 0 punts. Finalment, per a l’indicador 2b5 no s’han pogut mesurar les dades pel fet de no estar disponibles.

Pel que fa al tercer bloc del DESI, aquest estipula la integració de tecnologies digitals a l’àmbit empresarial. En aquest, s’hi troben indicadors com el nombre de petites i mitjanes empreses amb un nivell d’intensitat digital com a mínim bàsic, l’intercanvi electrònic d’informació, la factura electrònica o les PIMES que venen en línia.

L’any passat, Andorra també se situa per sota de la mitjana europea en 4 dels 11 indicadors de la dimensió de transformació digital de les empreses. Així, els indicadors que assoleixen una puntuació per sobre de la mitjana europea són el 3a1, referent a les PIMES amb un nivell d’intensitat digital com a mínim bàsic, amb 60,00 punts, el 3b2, referent a xarxes socials, amb 40,20 punts, el 3b5, referent a intel·ligència artificial, amb 8,10 punts, i el 3c2, referent al volum de negoci del comerç electrònic, amb 15,50 punts.

En aquests quatre apartats, el Principat se situa en tretzena, vuitena, dotzena i sisena posició respectivament, en el conjunt de la Unió Europea pel que fa als aspectes que mesuren aquests indicadors. Respecte l’objectiu de l’Estratègia Digital 2030 d’assolir que el 75% de les empreses utilitzin serveis de IA, núvol o anàlisi de dades, resten 26,1 punts percentuals.

La quarta i darrera dimensió de l’estudi del DESI se centra en els serveis públics digitals. En aquest es troben els següents aspectes: el nombre d’usuaris de l’administració electrònica, els serveis públics digitals per als ciutadans i empreses, la transparència en la prestació de serveis, disseny i dades personals, els formularis reomplerts, l’assistència als usuaris, la compatibilitat mòbil i l’accés als historials mèdics electrònics. D’igual forma i tenint en compte el 2024, Andorra se situa per sobre de la mitjana europea pel que fa als serveis públics digitals per a les empreses, amb 88,46 punts, cosa que situa al país en la 12a posició del rànquing europeu.