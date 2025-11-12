Andorra Business té identificades un centenar d’empreses del país amb interès a expandir-se internacionalment

L’obertura a nous mercats per part de les empreses andorranes va cada vegada més a l’alça. És evident, i així ho ha traslladat la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, en la segona jornada d’internacionalització d’empreses del país. “Aquest és un acte de sensibilització”, ha citat, apuntant que el Principat no ha estat ni històricament ni culturalment exportador, “però veiem que cal tocar el tema perquè cada vegada hi ha més interès”. Així, ha assenyalat que a nivell intern tenen identificades més de 80 companyies, una xifra que s’apropa a la centena però que no ha pogut concretar, amb voluntat d’expandir-se a escala internacional.
“Internacionalitzar-se comença el dia en què creus que ho pots fer, i jo crec que les empreses andorranes poden”, ha mencionat el secretari d’Estat d’Empresa, Digitalització Econòmica i Innovació, Marc Saura. El mandatari ha recordat que avui en dia ja hi ha una quarantena d’empreses que han progressat gràcies a l’aliança d’Andorra Business amb Acció, la qual es va signar l’any 2022, i que la intenció és arribar en un any a la seixantena. “Acció té 40 oficines arreu del món i arriben a més de 100 mercats, i són serveis totalment personalitzats per a les necessitats que té l’empresa en un mercat concret”, ha completat Hidalgo.
“Internacionalitzar-se comença el dia en què creus que ho pots fer, i jo crec que les empreses andorranes poden” – Marc Saura
D’altra banda, la directora d’Andorra Business ha fet esment del programa EXIT, una iniciació a la internacionalització que va donar el tret de sortida l’any passat i que consta de 30 hores de mentoria personalitzada. Actualment l’estan duent a terme quatre companyies, i quatre més estan a punt d’entrar. “Sabem que les està sacsejant bastant perquè pensar en una estratègia per poder-te internacionalitzar de vegades et fa veure que has de canviar coses del teu producte o del servei per tenir el màxim de probabilitat d’èxit fora d’Andorra“, ha indicat. És a dir, “de moment els inputs són molt bons”.
Tant en aquest cas com en el d’Acció, les empreses que en formen part són molt diferenciades quant a sectors: des d’aspectes tecnològics, a d’altres amb productes “d’aquí” i “altres més mitjanes” amb el neguit de preparar-se “per sortir”. En tot cas, els mercats on més posen l’ull és l’europeu, “on ens sentim més còmodes”, i també el llatinoamericà, amb “algun cas d’èxit a Colòmbia”. Àsia, per contra, “està costant més”.
Els mercats on més posen l’ull és l’europeu, “on ens sentim més còmodes”, i també el llatinoamericà, amb “algun cas d’èxit a Colòmbia”
L’objectiu de tot plegat, doncs, és ajudar que les empreses “siguin més fortes, més resilients i que tinguin aquesta formació de cursos per poder anar a fora o ser competitives en mercats més grans i més globals, no només aquí”, ha proferit el secretari d’Estat. En aquest sentit, ha fet palès que des del Govern “sempre estarem al costat de les empreses del país” i que ara s’està parlant d’un nou pla d’innovació i diversificació per crear sectors complementaris als tradicionals, “pels quals continuarem apostant i defensant”, que aportin valor afegit i que “en moments de crisi o de xocs externs ens facin tenir una economia més forta”.
Quant a la normativa, ha reconegut que una de les demandes del sector és l’homologació amb el mercat interior europeu, el qual “s’està treballant i ho tenim amb l’Acord d’associació, però veurem com acaba”. També ha comentat que un altre dels punts identificats té a veure principalment amb innovació, recerca i desenvolupament. “Volem treballar-los amb la nova llei d’innovació, ja que el pla que vam presentar segurament vindrà associat amb la creació d’una llei, i aquí estem veient quins punts podem modificar via reglamentàriament o legislativa“, ha matisat.
L’e-commerce
Qüestionat per una possible solució envers el comerç electrònic, Saura ha manifestat que “hi ha un ‘passporting’ europeu que està contemplat amb l’acord” amb la UE. I l’Executiu s’ho jugarà tot a aquesta carta. En cas de negativa al conveni europeu, “hi ha dos o tres escenaris que explorarem, però des del Govern s’ha treballat en principal en cas d’acord”, ha finalitzat.