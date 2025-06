Dotació econòmica

Andorra Business subvencionarà amb 500.000 euros projectes d’innovació per potenciar encara més la diversificació

Al país hi ha 55 empreses identificades que duen a terme aquest tipus d'activitats, relacionades principalment amb sectors com el de la salut

“Apostar per la recerca, innovació i desenvolupament és un dels pilars fonamentals pera la transformació econòmica i social”. Aquestes han estat les paraules inicials de la presidenta d’Andorra Business, Conxita Marsol, l’R+D+I, asserint que és important per millorar la competitivitat, atraure talent i generar ocupació de qualitat. Per aquest motiu, i amb la voluntat de destinar-hi “molts esforços” durant els dos anys que resten de mandat, des de l’agència de promoció econòmica se subvencionarà enguany, amb 500.000 euros, a empreses o persones físiques amb projectes d’R+D+I o d’innovació tecnològica que ajudin a potenciar encara més la diversificació econòmica del país.

En aquest sentit, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha destacat que al país hi ha moltes companyies que desenvolupen R+D+I: “Volem empreses que creïn alt valor afegit, que són les que també donen més productivitat i riquesa”. La convocatòria per rebre un ajut s’obrirà dimecres vinent, 11 de juny, i es tancarà el 10 de desembre d’aquest 2025 o quan s’esgoti la totalitat del pressupost.

Segons ha apuntat Marsol, actualment a Andorra hi ha 55 empreses identificades i mapejades (les que podrien optar a les subvencions) que duen a terme aquest tipus d’activitats, relacionades principalment amb sectors com el de la salut, la biotecnologia, l’esport i l’entreteniment digital. Pel que fa al capital, Marsol ha reconegut que hi ha empreses de fora que s’han instal·lat al país, “però també moltes d’aquí”. “Ens sorprendrà”, ha citat la ministra, tot assenyalant que “comencem a tenir molt talent andorrà”. De fet, a la subvenció també hi poden optar companyies estrangeres sempre que “aportin valor” i siguin complementàries per fer prosperar el teixit empresarial.

El projecte de CATSA, a la tardor

Demanada per com avança el projecte de desenvolupament tecnològic i innovació, a l’antiga fàbrica laurediana de tabac CATSA, Marsol no ha tancat la porta a què estigui enllestit a la tardor. Ara estan analitzant l’estructura de l’edifici (de fet, ja hi ha un enginyer treballant al respecte) i treballant de bracet amb Andorra Business, l’AR+I, el Ministeri de Salut, la Universitat d’Andorra i altres sectors com el privat per definir els espais. Així mateix, estan visitants centres similars d’Espanya, França i fins i tot Dinamarca “per veure els efectes de crear” una infraestructura com aquesta. “Necessitem un pal de paller on hi hagi els espais de donar serveis a totes aquestes empreses, sobretot quan comencen […] Que tinguin un lloc on instal·lar-se, on estar dos anys i després fer el salt”, ha finalitzat.

El programa d’avals a la compra d’habitatge

La ministra ja va deixar clar ahir que el programa d’avals a la compra d’habitatge està avançat, i avui ho ha ratificat, assegurant que continuen treballant al respecte i que en entorn una setmana estarà enllestit. “El que volem és que la quota sigui assumible, llavors, si amb l’ajuda del Govern i la col·laboració dels bancs ho podem aconseguir, ja es veurà els anys que pot tenir la hipoteca”, ha esmentat. Amb tot, ha recordat la necessitat de no només treballar amb l’habitatge de lloguer, que engloba el 70% de la població i “ni és bo ni és comparatiu amb els països del voltant”, sinó que “la gent del país pugui tenir habitatge de propietat”.