Innovació i tecnologia

300 assistents es formen en seguretat digital a les Jornades INNTEC amb un missatge: “Cal preparar-se millor”

Els especialistes i ponents, 34 en total, han posat èmfasi en la prevenció dels ciberatacs amb la consciència com a postura defensiva

Des de l’Andorra Clúster de la Tecnologia i la innovació (ACTINN), organitzadors de les Jornades de la Innovació i les Noves Tecnologies (INNTEC), consideren que l’edició d’aquest 2025, que ha conclòs tot just avui, “ha tingut un gran èxit de convocatòria, amb un total de 300 assistents repartits entre les dues jornades”, dedicades una a la ciberseguretat 360º i l’altra a la innovació en acció. Sobre això, Ignasi Martín, director general del clúster, ha explicat que “les ponències i les taules rodones han estat enguany molt interessants i disteses, fet que ha creat un clima molt proper entre els assistents”.

Respecte al primer tema, s’ha posat de manifest la importància de conscienciar a la gent dels ciberatacs i adoptar una postura més adient per contrarestar-ho. A banda, s’ha parlat de la innovació sostenible envers a tecnologies per salvar el planeta, com també de la innovació col·laborativa com a motor de canvi. A tall de conclusió, es destaca de la novena edició de l’INNTEC que “necessitem donar un pas endavant en ciberseguretat i protegir-nos dels possibles ciberatacs”.

En aquest aspecte, s’ha fet saber que “tant les grans com les petites empreses poden patir-ho, i necessitem per això conscienciar a la gent i a les empreses d’aquest perill”. A la vegada, els experts han assenyalat que “convé posar-ho en pràctica i poder adoptar postures perquè tothom prengui consciència“. Per l’altra banda, la innovació en tecnologia està a l’ordre del dia, i d’aquesta manera “en podem fer un bon ús amb la innovació sostenible per salvar el nostre planeta”, han remarcat els ponents.

Altrament, la innovació col·laborativa entre uns i altres fa que es puguin compartir coneixements per “esdevenir un motor de canvi pel nostre ecosistema“. Per acabar, també han exposat que la tecnologia “no para d’innovar i que tenim més a prop que mai la computació quàntica”, així com les tecnologies immersives per transformar la indústria i la connectivitat 6G. A més, la novena edició de les jornades INNTEC ha guardonat amb l’ACTINN Awards 2024 l’empresa Monbrick.