  • Un moment de la representació de l'Ossa de Caselles. | Comú de Canillo
El Periòdic d'Andorra
Recuperació patrimonial a Canillo

Un centenar de persones assisteixen a la recuperació de l’Ossa de Caselles després de més de vuit dècades

La representació, celebrada a l’exterior de l’església de Sant Joan de Caselles, s’ha dut a terme després de la missa solemne

Prop d’un centenar de persones s’han aplegat aquesta tarda a l’entorn de Església de Sant Joan de Caselles per assistir a la representació de l’Ossa de Caselles, una tradició del patrimoni cultural canillenc que no se celebrava des de l’any 1942.

L’acte ha començat després de la missa solemne i ha comptat amb una posada en escena a càrrec de l’Animal Escola de Teatre, que ha recuperat el ball de l’ossa com a element central de la celebració. La representació s’ha dut a terme a l’exterior del temple, fet que ha permès crear un ambient proper i participatiu en un entorn històric i simbòlic.

El comú valora positivament la resposta del públic i destaca la importància de preservar la memòria col·lectiva i el patrimoni immaterial

Durant l’escenificació, l’ossa ha interactuat amb el públic, evocant el caràcter festiu i comunitari que antigament definia aquesta tradició, en què els veïns i veïnes participaven activament en el ball. En aquesta recuperació, s’ha optat per una versió adaptada, centrada en el teatre i la dansa, deixant de banda els elements més cruents del relat original.

Des del Comú de Canillo s’ha valorat molt positivament l’acollida de l’acte i la resposta dels assistents, que, segons la corporació comunal, confirma l’interès per preservar i recuperar les tradicions locals. El cònsol major, Jodi Alcobé, ha afirmat que “aquesta representació suposa un pas important en la reivindicació de la memòria col·lectiva i del patrimoni immaterial de la parròquia”.

La jornada festiva ha començat amb els actes previs de la Festa Major del Vilar, que han inclòs la missa solemne a l’església de Sant Joan de Caselles i l’actuació musical d’Iñaki Barrocal. Aquestes activitats han servit de preludi a la recuperació de l’Ossa de Caselles, reunint veïns, veïnes i visitants en un ambient de celebració i trobada.

