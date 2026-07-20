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Art pel món

Quatre artistes andorrans reben beques valorades en més de 8.400 euros per fer estades de creació a l’estranger

Emma Regada, Julieta Morales, Nicolás Vega i Rosa Maria Montoliu desenvoluparan diversos projectes de dansa, música, performance i arts tèxtils

El Departament de Promoció Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha concedit a quatre artistes beques per poder fer estades de creació a l’estranger. L’objectiu és poder impulsar les carreres d’aquests artistes així com facilitar-los experiències de formació i la capacitat per generar oportunitats professionals en països estrangers. El valor total d’aquestes beques és de 8.439,21 euros, els quals es repartiràn entre els quatre artistes seleccionats.

Així, Emma Regada rebrà 1.429,21 euros per una estada de creació de cos, moviment i performance a la residència Cuerpo Incògnito a San Martín de los Andes, Argentina. Per altra banda, Julieta Morales comptarà amb 2.590 euros per a la realització d’una estada de formació en una companyia de dansa contemporània a Descalzinha Danza a Madrid. Nicolás Vega, per la seva part, durà a terme una estada en producció musical i tècniques de so a l’Abbey Road Institute a Suresnes, París, i rebrà 3.300 euros. Finalment, Rosa Maria Montoliu comptarà amb 1.120 euros per una estada de residència artística a la Tèxtil Rase, Fàbrica de Cultura de Cardedeu.

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