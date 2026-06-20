Ordino, preparada per celebrar la Festa de la Música amb una jornada que busca apropar la cultura a tots els públics

La parròquia d’Ordino se sumarà aquest diumenge 21 de juny a la celebració internacional de la Festa de la Música amb una jornada plena de propostes culturals i musicals obertes a tota la ciutadania. La iniciativa, que té com a objectiu apropar la música a tots els públics i fomentar la participació cultural, oferirà activitats gratuïtes en diversos espais de la parròquia al llarg del matí i el migdia.
La programació començarà de 10.00 a 14.00 hores amb jornades de portes obertes al Museu Casa d’Areny-Plandolit, que es podrà visitar gratuïtament durant tota la jornada. Paral·lelament, de 10.00 a 11.30 hores, la Sala La Buna acollirà un taller d’improvisació musical obert a tothom, una proposta participativa que convidarà els assistents a experimentar amb la creació musical sense necessitat de tenir coneixements previs.
L’activitat continuarà a l’església parroquial, on a les 11.30 hores tindrà lloc un concert d’improvisació musical, seguit, de 12.00 a 13.00 hores, per l’actuació de la Coral Casamanya. La música també serà protagonista en altres espais de la parròquia. De 12.00 a 14.00 hores, el restaurant Tòpic oferirà un vermut electrònic, mentre que la terrassa de Vertical Límit acollirà, de 12.30 a 13.30 hores, el concert del duet NaiAcustic, acompanyat d’una proposta gastronòmica amb còctels i tapes.