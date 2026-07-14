‘Mosaic de Tradicions’, la proposta de l’Esbart Santa Anna que combina tradició i modernitat per la Festa Major

L’Esbart Santa Anna d’Escaldes-Engordany celebrarà aquest dissabte, a les 21.30 hores, el seu festival anual. La proposta d’aquest any, la qual se celebrarà a la Sala Prat del Roure, busca combinar tradició i modernitat per fer un viatge a través de les danses tradicionals andorranes i dels Països Catalans. «Expliquem una mica la història de la dansa, del que som nosaltres; viatgem per tot el que són les danses dels Països Catalans, nord, sud, est i oest. Toquem ‘Mallorca’, toquem tradicions nostres de la parròquia», ha dit el president de l’entitat, Manel Rodríguez.
El programa d’aquest any compta amb múltiples actuacions, algunes ja conegudes, com ‘Dia de Sant Anna’, la qual ja es va estrenar l’any passat, i d’altres, com ‘Ains de l’ànima’ o ‘Aigües d’Escaldes‘, aquesta última una creació pròpia de l’Esbart. També, com a novetat, s’estrena la peça ‘Temps Medievals’, una nova coreografia creada a partir de la cançó Sansonette, del grup Do Natural, que, segons ha descrit Rodríguez, «és medieval. Seguim més tirant cap al món celta i encara busquem aquests aires, més gaites i més el que és el món celta en si».
Per la seva banda, el conseller de Cultura, Valentí Closa, s’ha mostrat satisfet de presentar una nova edició del festival de l’Esbart. «Sempre ens fa il·lusió presentar el festival de l’Esbart Santa Anna. Cada any saben combinar tradició i modernitat amb una producció pròpia que, ben segur, tornarà a sorprendre el públic», ha destacat, alhora que ha animat tothom a assistir a un festival que ha descrit com a «molt maco i emotiu». Així el festival es clourà amb ‘Mallorca’, una peça que Rodríguez ha definit com «una traca maquíssima per acabar». Després, l’Esbart donarà continuïtat a la temporada, la qual culminarà amb les activitats de la Festa Major del dia 26.