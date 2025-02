Minkowski, sobre el concert d’avui: “Els paisatges naturals d’Andorra són font d’inspiració”

La Temporada MoraBanc – Andorra la Vella comptarà avui amb un altre convidat de luxe durant el concert que impartirà al Centre de Congressos d’Andorra la Vella des de les 20.30 hores. Es tracta de Marc Minkowski i ‘Les Musiciens du Louvre‘, els quals oferiran un recital en concert ‘grosso’ amb alguns instruments fet amb porc. “Hem preparat algunes peces recollides, però la majoria són peces senceres. Són obres coherents, com les simfonies de Beethoven, amb tres o quatre moviments, solos d’instruments i passatges on tota l’orquestra toca a la vegada”, ha declarat el mateix Minkowski hores abans i en la preparació del concert.

Fundada l’any 1982 pel reputat director, ‘Les Musiciens du Louvre’ reviuen repertoris del barroc, clàssic i romàntic amb instruments de l’època. Així doncs, utilitzen peces de Händel, Purcell, Rameau, Haydn o Mozart, entre altres, per reinterpretar-les i oferir tot un viatge musical cap a l’antiguitat. De forma que després d’anys tocant al Liceu de Barcelona i Tolosa, quasi cada any, l’orquestra està molt emocionada per poder tocar per primer cop al territori veí, Andorra, ja que “sempre hem ofert concerts a localitats properes i em fa l’efecte que són dos punts del centre i que el Principat hi estava de camí”.

Altrament, Minkowski ha afegit que “estar envoltat de paisatges com els d’Andorra és tota una inspiració per a qualsevol músic“, tot remarcant que després de molt temps entre els Alps, mai s’havia plantejat el país com una font d’inspiració entre els Pirineus. Finalment, el músic també ha reconegut que “és un esdeveniment increïble poder tocar la música de Händel aquí, la qual està oberta al públic, que té influències i està obert a tenir tocs de jazz”.