L’Ossa d’Encamp s’eleva a Solanelles: símbol etern de la llibertat, joventut i fermesa d’un Principat resilient

El desig del Comú d’Encamp que qualsevol persona quan visiti la parròquia tingui una idea clara del que simbolitza la identitat d’aquest poble, la qual està caracteritzada en la figura d’una animal tant peculiar com majestuós com és l’ossa, s’ha pogut materialitzar i representar en una escultura que feia dies feia parlar. Es tracta d’un colós de 3,20 metres d’alçada i de gairebé dues tones, nascut fruit de la creativitat de l’andorrana Naiara Galdós, la qual ha traslladat a la perfecció les corbes dels reconeguts mapes topogràfics del país per fer una silueta que imposa «la llibertat i la força del poble andorrà». La seva creació, amb el nom ‘Petjades Enlairades’ ja reposa en alt ubicada a la zona de Solanelles i s’acompanyarà d’una ruta pròpia.
«La tradició de la nostra Ossa està més viva que mai. És un projecte que enllaça la cultura amb la tradició encampadana. Vull agrair al Consell de Joves la idea que va tenir per confeccionar aquest concurs que cerca apropar el nostre llegat cultural a totes les noves generacions, i a la Naiara per aquest gran treball», ha esgrimit durant el discurs d’inauguració la cònsol major d’Encamp, Laura Mas. Un fet més que se suma i «congratula el reconeixement d’incloure el 2022 el Ball de l’Ossa en la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO«, com bé ha recordat la mandatària comunal.
Un altre plànol frontal de la magnificent escultura de gairebé dues tones i tres metres d’alçada de l’Ossa d’Encamp, ubicada a la zona de Solanelles a l’arribada del Funicamp. | El Periòdic / P.M.
Una visita que no s’ha volgut perdre un cert nombre de distingides autoritats, encapçalades pel síndic general, Carles Ensenyat, com ara la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell i el titular de la cartera financera, Ramón Lladós. Una expedició, val a dir, que tot i l’alçada i la ubicació elevada, i en un dia laboral, ha estat molt nombrosa. Durant la inauguració han destacat també les paraules de la consellera de Turisme i Comunicació de l’administració encampadana, Verònica Solsona, qui ha concretat que aquesta escultura «va molt més enllà d’una simple obra d’art: és una representació que fusiona el nostre patrimoni amb la cultura i la natura d’un poble que té una llarga història de resiliència al darrere».
«Aquesta figura ve ideada pel Consell de Joves i cerca apropar el valor cultural que tenim a casa nostra a totes les generacions futures» – Laura Mas
El desplaçament i posterior tret de sortida de l’estàtua no ha estat l’única notícia que ha sorgit d’un acte que ha sigut memorial i cultural a parts iguals, ja que com bé ha avançat Mas, el nou circ de l’Estany de Pessons, el qual serà un parc natural, «també està a punt d’inaugurar-se coincidint amb l’entrada de la temporada estival i de la seva àmplia oferta d’activitats». Una col·laboració que es du a terme estretament amb Grandvalira Resorts i amb la societat Anònima d’Equipaments Turístic-Esportius de la parròquia d’Encamp (SAETDE).
Per acabar, i en un matí de vistes privilegiades i de múltiples fotografies de l’escultura de Galdós, ja que segons Solsona la intenció turísticament és «atraure a famílies perquè vegin l’Ossa, dinin a Solanelles i es quedin a fer una ruta en la qual podran observar gran diversitat de fauna i flora», les muntanyes han estat un altre dels punts de referència en el discurs de l’artista perquè «són igual d’imponents que la nostra Ossa». Val a dir que també ha descrit la seva fase creativa com a «engrescadora, però complexa, pel fet que a part de portar un ferro especial i treballar-se en detall la perspectiva, el seu transport en camió ha sigut molt cautelós», ha conclòs.