L’obra ‘L’ermità de Meritxell’ torna a escena coincidint amb el 50è aniversari de la construcció del Santuari

Recuperar les històries i les tradicions d’Andorra. Amb aquest objectiu, mossèn Ramon va encarregar a la dramaturga Mercè Canals la posada en escena de l’obra ‘L’ermità de Meritxell’, escrita per Ambròs Caralt, coincidint amb el 50è aniversari de la construcció del Santuari de Nostra Senyora de Meritxell. La posada en escena compta amb la col·laboració del Govern i del Comú de Canillo, els quals participen amb l’aportació a parts iguals de 15.000 euros.
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i la consellera de la corporació canillenca, Sílvia Mandicó, han coincidit en la importància de donar suport institucional a aquelles iniciatives que tenen com a finalitat la recuperació i la promoció de la cultura popular andorrana. Per la seva banda, mossèn Ramon ha volgut recordar la figura de l’ermità de Meritxell, la qual al llarg de la història ha estat l’encarregat de guardar l’Ermita. «Ser ermità era un càrrec important per al país», ha assegurat.
«L’acció se situa en una família de finals del segle s. XIX, quan l’hereu decideix esdevenir ermità de Meritxell, el que suposa un daltabaix per a aquesta» – Mercè Canals
Finalment, Canals, encarregada de la direcció i l’adaptació de l’obra, ha exposat que s’ha mantingut la parla d’Andorra del segle XIX, però s’han introduït elements moderns. «L’acció se situa en una família de finals del segle s. XIX, quan l’hereu decideix esdevenir ermità de Meritxell, el que suposa un daltabaix per a aquesta», ha relatat.
L’obra, que es representarà el 26 de setembre a les 20.00 hores a la sala Perecaus de Canillo, només s’ha escenificat un cop i aquesta serà la segona vegada que es podrà veure al Principat. El repartiment anirà a càrrec del grup de l’Escola de Teatre Entreacte i Anna Mangot ha estat l’encarregada del vestuari.