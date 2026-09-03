L’aforament per a l’obra ‘Meritxell, la patrona’ s’amplia en 50 persones més per a cada una de les dues sessions

L’aforament per a l’espectacle ‘Meritxell, la patrona’ s’ha ampliat en 50 persones més per a cada una de les dues sessions de les 19.00 i les 21.00 hores. Així, en total seran 300 espectadors per sessió els que podran gaudir de l’obra. Cal recordar que l’espectacle es durà a terme el 12 de setembre al claustre del Santuari de Meritxell i en un principi estava pensat per un aforament de 250 persones per sessió, però les reserves d’entrades es van exhaurir en 24 hores i es va obrir una llista d’espera que ara com ara compta amb 200 persones inscrites.
Amb tot, l’ampliació de l’aforament permetrà un públic de fins a 300 espectadors per sessió. D’altra banda, des de l’organització s’ha enviat un recordatori a totes les persones que disposen de reserves d’entrades perquè en cas que al final no les facin servir o no puguin assistir, les alliberin i així es pugui donar pas per ordre d’inscripció a la llista d’espera.
Des de l’organització s’ha enviat un recordatori a totes les persones que disposen de reserves d’entrades perquè en cas que al final no les facin servir les alliberin
Aquests darrers dies, l’organització de Contradans s’ha reunit i manté contacte permanent amb tots els preventius (Protecció Civil, Policia, circulació de Canillo, Bombers, SAAS, Indústria, Transports, Creu Roja i Ministeri de Cultura) per tal de coordinar tots els detalls pel que fa a l’acollida del públic i al desenvolupament de l’acte.
Pel que fa a l’espectacle, els cinc esbarts han estat durant l’estiu assajant les escenes de les quals són protagonistes i des d’aquest dimecres s’estan duent a terme els assajos conjunts per unificar el relat dansaire de l’obra, al mateix temps que es fan les proves de vestuari. Els dansaires, amb les seves directores, conjuntament amb el director artístic, el responsable de la il·luminació i els tècnics, es troben a la sala del Prat del Roure. Els músics, sota la direcció d’Albert Gumí, també estan fent els seus assajos.