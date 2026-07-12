L’exposició de Marilyn Monroe atrau un nombrós públic adult que ha gaudit de tres mesos d’art pop

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) tanca l’exposició ‘Celebrant Marilyn 1926-2026’ amb un balanç molt positiu després de rebre 5.159 visitants durant els tres mesos que la mostra ha estat oberta al públic. Dedicada a una de les grans figures del cinema i de la cultura popular del segle XX, l’exposició ha tingut així una gran acollida entre residents i visitants del país, consolidant el CAEE com un dels equipaments culturals de referència al nostre territori.
Pel que fa al perfil dels visitants, el 55% habitual correspon a públic resident, una dada que posa de manifest l’interès que l’exposició ha despertat entre la ciutadania. Alhora, la mostra també ha registrat una destacada presència de turistes, especialment procedents d’Espanya (29%), França (9%) i altres nacionalitats (7%).
Altrament, les dades recollides també indiquen que tres de cada quatre visitants, és a dir, el 75% eren persones adultes de més de 25 anys, mentre que el 17% corresponia a infants i joves de fins a 14 anys, i el 8% restant a la franja d’entre 14 i 25 anys. Un altre dels indicadors més destacats que fan saber des de l’indret és que el 57% de les visites s’han fet de manera individual. Una dada que «evidencia així la bona resposta que ha generat l’exposició, ja que la majoria de visitants han decidit acostar-se al CAEE per iniciativa pròpia i no en el marc d’una visita organitzada», extreuen.
De manera que amb aquest darrer balanç, el CAEE continua exercint com un dels principals equipaments culturals d’Andorra, capaç d’oferir exposicions de qualitat que contribueixen a apropar l’art i la cultura a la ciutadania, alhora que reforcen l’oferta cultural adreçada als visitants que aterren al país.