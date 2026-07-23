L’Executiu reparteix gairebé 100.000 euros entre les vuit propostes de la tercera edició de l’Andorra Crea

El Govern ha aprovat vuit propostes artístiques que s’exhibiran a la tercera edició de l’Andorra Crea que se celebrarà del 15 al 17 d’abril de l’any vinent. L’objectiu d’aquesta iniciativa és poder augmentar la projecció internacional dels artistes locals i posicionar el Principat com un espai de referència de l’art contemporani com també impulsar la professionalització del sector artístic. Així, els artistes de les candidatures seleccionades rebran finançament per desenvolupar els seus projectes durant aquest any per tal d’exposar-los durant el primer trimestre del 2027.
Les propostes escollides són les següents: ‘Tornada a paratge de Sant Pere’, de Joel Pla, la qual rebrà 30.616 euros; ‘Refugis efímers’, de Naiara Galdós, amb 5.420 euros; ‘L’art de construir’, de Romina Yael, amb 8.920 euros; ‘Prompt’, d’Oriol Guillem, amb 22.765 euros; ‘La impostora’ de Lua Roca, amb 10.050 euros; ‘Especulacions íntimes’, de Iolanda SanMarcos, amb 7.500 euros; ‘ToxoPlastic’, de Xavier Pérez, amb 9.750 euros, i, finalment, ‘L’hivern infinit’, d’Adrià Soubias, amb 3.250 euros.
En total, el finançament ascendeix fins a 98.271 euros entre les vuit propostes. Addicionalment, també rebran una retribució econòmica en concepte de contractació per a la seva exhibició dins la programació oficial d’Andorra Crea 2027.