Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Inauguració de l'edició d'Andorra Crea de l'any passat. | SFGA
El Periòdic d'Andorra
  • Cultura
Del 15 al 17 d'abril

L’Executiu reparteix gairebé 100.000 euros entre les vuit propostes de la tercera edició de l’Andorra Crea

La cita vol augmentar la projecció internacional dels artistes locals i posicionar el Principat com un espai de referència de l'art contemporani

El Govern ha aprovat vuit propostes artístiques que s’exhibiran a la tercera edició de l’Andorra Crea que se celebrarà del 15 al 17 d’abril de l’any vinent. L’objectiu d’aquesta iniciativa és poder augmentar la projecció internacional dels artistes locals i posicionar el Principat com un espai de referència de l’art contemporani com també impulsar la professionalització del sector artístic. Així, els artistes de les candidatures seleccionades rebran finançament per desenvolupar els seus projectes durant aquest any per tal d’exposar-los durant el primer trimestre del 2027.

Les propostes escollides són les següents: ‘Tornada a paratge de Sant Pere’, de Joel Pla, la qual rebrà 30.616 euros; ‘Refugis efímers’, de Naiara Galdós, amb 5.420 euros; ‘L’art de construir’, de Romina Yael, amb 8.920 euros; ‘Prompt’, d’Oriol Guillem, amb 22.765 euros; ‘La impostora’ de Lua Roca, amb 10.050 euros; ‘Especulacions íntimes’, de Iolanda SanMarcos, amb 7.500 euros; ‘ToxoPlastic’, de Xavier Pérez, amb 9.750 euros, i, finalment, ‘L’hivern infinit’, d’Adrià Soubias, amb 3.250 euros.

En total, el finançament ascendeix fins a 98.271 euros entre les vuit propostes. Addicionalment, també rebran una retribució econòmica en concepte de contractació per a la seva exhibició dins la programació oficial d’Andorra Crea 2027.

Comparteix
Notícies relacionades
La Festa Major d’Andorra la Vella creix fins a les 67 activitats amb l’objectiu d’allargar l’estada dels seus visitants
Les traques de trabucaires, les campanes i la onada de calor marquen l’inici de la Festa Major d’Escaldes
El Port de Cabús acollirà una festa per ‘seguir’ l’eclipsi solar parcial i la pluja d’estels de les Perseids el 13 d’agost

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Cultura, Parròquies
La Festa Major d’Andorra la Vella creix fins a les 67 activitats amb l’objectiu d’allargar l’estada dels seus visitants
  • Cultura, Parròquies
Les traques de trabucaires, les campanes i la onada de calor marquen l’inici de la Festa Major d’Escaldes
  • Cultura, Parròquies
El Port de Cabús acollirà una festa per ‘seguir’ l’eclipsi solar parcial i la pluja d’estels de les Perseids el 13 d’agost
Entrevistes culturals
Pilar Montecino
Creadora de l’exposició ‘Els guardians del llac’
Joumana El Zein Khoury
Directora executiva del World Press Photo
Joan Anton Rechi
Director artístic del ClàssicAnd

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu