L’actriu Leticia Dolera i un debat sobre el cristianisme en la cultura pop, caps de cartell de la programació de l’Ull Nu

El Festival Ull Nu incorpora enguany una de les figures destacades del panorama audiovisual actual: Leticia Dolera, en una proposta centrada en el diàleg amb el públic jove i els professionals del sector. L’actriu i directora protagonitzarà una conversa amb l’actriu Betsy Túrnez que vol esdevenir un espai obert per abordar els reptes de narrar el present. La sessió aprofundirà en el procés creatiu de Dolera, des de l’origen de les idees fins al rodatge, així com en els seus mètodes de treball i la seva mirada sobre la direcció. També es posarà el focus en la relació entre direcció i interpretació, amb aspectes com el treball amb actors, els assajos i la construcció de personatges.
D’altra banda, la conversa també abordarà la creació de projectes centrats en l’univers adolescent i les relacions intergeneracionals. En aquest sentit, es plantegen qüestions com “com es construeix un relat honest sobre la joventut” o “com evitar estereotips i captar la complexitat dels conflictes entre adolescents i adults”. L’activitat tindrà lloc el dissabte 23 de maig a les 18.00 hores a l’Auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella.
Una altra de les propostes és la taula rodona ‘Cristianisme Pop!’, la qual oferirà una mirada crítica sobre la reinterpretació de l’imaginari cristià en la cultura pop, tant en l’actualitat com en les darreres dècades. La sessió abordarà des de la iconografia religiosa en àmbits com la música, el cinema, la moda o l’art visual fins a la seva resignificació com a símbol cultural, polític o estètic. La taula comptarà amb la participació de David G. Torres, Elisabeth Trulla i Gerard Zamora, i tindrà lloc el dijous 21 de maig a les 20.00 hores al Centre de Congressos.
Pel que fa al circuit d’instal·lacions, el festival ha rebut un total de 50 propostes en la seva primera convocatòria. D’entre aquestes, se n’han seleccionat set que conformaran un recorregut artístic gratuït els vespres del 22 i 23 de maig, entre les 21.00 i les 00.00 hores, a Andorra la Vella. L’organització destaca el pes de la creació local, amb quatre de les set instal·lacions signades per creadors andorrans. En concret, s’hi podran veure ‘Interferència humana’, de Lluís Casahuga; ‘El cos que desperta el cos’, de Mireia Martos; ‘Reflexar’t’, del col·lectiu SEE del Col·legi Sant Ermengol; i ‘Miríades mirades’, del col·lectiu Ull Nu, que ocuparà la galeria Pilar Riberaygua.
El programa del festival inclou també una selecció de 25 curtmetratges, dels quals 20 entren a concurs en diverses categories com ficció, experimental, animació, documental i videoclip. Les projeccions tindran lloc al Centre de Congressos els dies 22 i 23 de maig. Enguany, una quarta part dels curts finalistes són de creadors andorrans, mentre que la resta provenen majoritàriament de Catalunya, així com d’Occitània i Navarra.
Finalment, cal destacar que el jurat professional d’enguany estarà format per Betsy Túrnez, Ivana Miño i l’andorrana Claudia Riera. El jurat Carnet Jove estarà integrat per Eric Escabias, Nora Pérez i Roger Sánchez. Així, el cartell de premis inclou el Premi al millor curtmetratge, dotat amb 1.500 euros; el Premi al millor guió, amb 1.000 euros; el Premi a la millor direcció, també amb 1.000 euros, i el Premi al millor muntatge, igualment dotat amb 1.000 euros. A més, es concediran el Premi al millor curtmetratge amb temàtica de salut, dotat amb 500 euros, i el Premi de memòria històrica, amb 1.000 euros.