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  • L’ENA i Teatre de l’Abast obren un càsting per a un nou projecte de creació escènica. | ENA
El Periòdic d'Andorra
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Arts escèniques

L’Escena Nacional d’Andorra i Teatre de l’Abast obren un càsting per a un nou projecte de creació escènica

La proposta artística se centrarà en el teatre físic i la manipulació d’objectes, i es desenvoluparà a través d’un procés de creació col·lectiva

L’Escena Nacional d’Andorra (ENA), en col·laboració amb la companyia valenciana Teatre de l’Abast, ha obert una convocatòria de càsting per seleccionar els intèrprets que participaran en un nou projecte escènic de creació contemporània que s’estrenarà el 14 de novembre en el marc del Festival Ànima d’Encamp. La proposta artística se centrarà principalment en el teatre físic i la manipulació d’objectes, i es desenvoluparà a través d’un procés de creació col·lectiva que combinarà moviment, cos i objectes per construir una peça escènica contemporània amb una marcada dimensió visual i poètica.

La convocatòria està adreçada a professionals de les arts escèniques majors de 18 anys amb experiència o interès en disciplines vinculades al moviment i la creació corporal. Es valoraran especialment, indiquen, els perfils amb experiència en teatre físic, dansa, manipulació d’objectes o altres llenguatges escènics que contribueixin a enriquir el procés de creació.

El càsting presencial tindrà lloc els dies 11 i 12 de juliol, a partir de les 09.30 hores, a la sala dels Arcs de la Massana. Posteriorment, les persones seleccionades participaran en diverses residències de creació i assajos entre els mesos de setembre i novembre, incloent-hi una residència artística a El Canal, Centre d’Arts Escèniques de Salt.

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