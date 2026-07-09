Les visites a la vall de Riberamunt i els estripagecs, les novetats del programa turístic d’Ordino per a aquest estiu

El Comú d’Ordino ha presentat la nova programació turística per a aquest estiu amb l’objectiu que els turistes puguin descobrir la riquesa dels paisatges i del patrimoni de la parròquia. Una de les noves apostes és el reforç de la marca Riberamunt mitjançant una visita que mostri com era l’estil de vida de la vall fa 200 anys i explicar la història d’Ordino amb un recorregut que connecta a la Mola i Serradora de Cal Pal, el poble de la Cortinada, l’església de Sant Martí i Cal Pal. Una proposta que ja va comptar amb la participació de 275 alumnes i que ara es presenta com una experiència oberta al públic.
D’altra banda, el comú considera que els estripagecs són elements característics i arrelats a la identitat dels pobles d’Ordino. És per això que han impulsat un joc a través de les xarxes socials perquè els visitants es moguin pel nucli urbà buscant aquestes figures amb la finalitat que es descobreixin elements patrimonials que normalment passen desapercebuts.
Amb aquesta proposta s’aposta per un model turístic sostenible que convida a descobrir la parròquia posant en valor el seu patrimoni la seva identitat cultural
Si bé el conseller de Turisme, Dinamització i Esports, Jordi Serracanta, qui ha presentat el programa, ha destacat que la proposta se centra principalment en la natura i el patrimoni ordinenc, no ha deixat de costat la cultura que torna a tenir un destacat paper amb una nova edició del cicle Nits Obertes. S’oferiran quatre espectacles de música i dansa durant els dimecres de juliol i l’últim dimecres d’agost en els espais patrimonials de la parròquia.
Tanmateix, el programa conserva altres activitats molt populars com les sortides botàniques, l’observació de grans mamífers i les excursions a l’Estanyó o el Dia dels Lirons al Parc Natural que es faran a la Vall de Sorteny així com les visites guiades a les Mines de Ferro de Llorts.