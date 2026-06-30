Les obres de restauració de Sant Martí de la Cortinada destapen nous vestigis de l’església romànica original

Les obres de conservació i il·luminació arquitectònica de l’església de Sant Martí de la Cortinada han permès descobrir nous vestigis que aporten informació sobre l’evolució constructiva del temple. Uns treballs, doncs, que han deixat al descobert els coronaments dels murs del que es considera que podria ser l’església romànica original, així com diverses restes de pintura mural. La cap d’àrea de Patrimoni Cultural, Cinta Pujal, ha destacat que també s’han localitzat diferents elements constructius de les capelles laterals d’època moderna, una troballa que ha qualificat de «molt valuosa i interessant» perquè permet comprendre millor les diferents fases de construcció de l’edifici.
Una de les principals descobertes afecta la capella lateral adossada al mur oest. Segons ha explicat l’arqueòleg de Patrimoni Cultural, Abel Fortó, les primeres observacions apunten que aquest espai, fins ara datat en època moderna, «coincideix amb el moment en què es va construir el campanar», és a dir, durant la segona meitat del segle XII. Si aquesta hipòtesi es confirma, la capella seria també d’època romànica, un fet que Fortó ha qualificat d'»excepcional» i que ara haurà de validar-se amb l’anàlisi dels morters i altres materials recuperats durant la intervenció.
Les actuacions inclouen la rehabilitació de l’exterior del temple, la millora del sistema de drenatge per reduir les humitats, la renovació de la coberta i la reparació d’elements estructurals de l’interior. Paral·lelament, també s’està substituint la instal·lació elèctrica, actualitzant el sistema de calefacció i repintant les parets amb pintura a la calç. Pel que fa als béns mobles, el retaule major, els retaules laterals i els altars de les capelles s’estan restaurant als tallers del Ministeri de Cultura i tornaran a l’església un cop hagin finalitzat les obres.