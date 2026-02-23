Les Jornades de Bruixeria de Sant Julià combinaran una mirada artística i acadèmica en la seva cinquena edició

Les 5es Jornades de Bruixeria tornaran a Sant Julià de Lòria del 6 a l’11 de març amb una voluntat clara de continuar recuperant la memòria de les dones que van ser silenciades sota l’acusació de bruixeria i convertir aquest exercici de revisió històrica en un espai viu de reflexió, cultura i reivindicació.
La cònsol menor, Sofia Cortesao, ha destacat que de la mateixa manera que es va fer l’any passat, les jornades se celebren al març per fer-les coincidir amb la setmana del Dia Internacional de la Dona. “És molt oportú fer-les coincidir amb aquesta data, perquè moltes dones van ser silenciades i acusades de ser bruixes. Es tracta de reconèixer-les i donar-los veu”, ha remarcat.
La cita arriba consolidada després de l’èxit de l’edició anterior, que va reunir unes 450 persones, segons apunten des del comú. “Continuem consolidant les jornades com un espai de reflexió, coneixement i reivindicació”, ha afegit Cortesao, tot subratllant l’equilibri entre el vessant acadèmic i el divulgatiu.
Entrant en detall, el programa combina conferències amb propostes artístiques per fer arribar el coneixement “d’una manera més creativa i emocional”. Hi haurà la presència del catedràtic Martín Almagro, així com activitats que barregen paraula i música, com un recital poètic, amb l’objectiu d’apropar al públic el que van viure moltes dones perseguides.
La cap de Turisme, Canòlich Ribot, ha posat l’accent en la pluralitat de mirades. “Ens interessa tenir el punt de vista de persones que es dediquen a la recerca i que treballen per donar visibilitat a les dones que van patir la cacera de bruixes”, ha explicat. En aquest sentit, el dilluns serà la jornada més acadèmica del programa.
Entre les propostes destacades hi ha la ‘Vicky Marató‘, una iniciativa gratuïta que vol preservar la memòria de les dones acusades de bruixeria a Andorra, amb una crida oberta a la participació ciutadana. També s’ha programat un taller de xarops per recuperar coneixements tradicionals vinculats a les herbes i la medicina popular.
El cap de setmana tindrà un marcat to artístic. Diumenge, coincidint amb el Dia de la Dona, s’oferirà gratuïtament l’espectacle familiar ‘El secret del sol.’ A la tarda, la Sala Sergi Mas acollirà ‘Dones i flors’, una proposta escènica amb entrada de 10 euros.
Un dels plats forts arribarà dimecres amb tres noms de pes. Entre ells, Sílvia Federici, referent internacional en l’estudi de la cacera de bruixes i el feminisme, que intervindrà en directe des de Nova York. “Fa moltes jornades que intentem que vingui. Té 80 anys i el desplaçament era complicat, però finalment la podrem tenir en directe”, ha destacat. Aquell mateix dia també es projectarà el documental ‘A Witch Story’, que revisita des d’una perspectiva feminista la persecució de dones acusades de bruixeria.