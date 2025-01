Les figures brillants de Canillo atrauen la mirada de 22.000 visitants en un desembre creatiu

El nou projecte de Canillo Brilla resulta un “èxit” després de fer un primer balanç dels visitants que han passejat pel parc de llums ubicat al càmping Pla de Canillo i amb un total així de 22.000 persones. La xifra, val a dir, s’assoleix a partir de la seva obertura el passat 1 de desembre fins ahir mateix, 6 de gener. Cal destacar, altrament, que durant les vacances de Nadal hi ha hagut una mitjana diària de 900 persones remarcant el dia de més afluència (sense comptar la vigília del dia de Reis amb el final de la cavalcada que es va fer al càmping Pla), que ha estat el dia 29 de desembre amb 1.012 persones.

En aquest sentit, el cònsol major de la parròquia, Jordi Alcobé, ha manifestat que “volíem fer aquest Nadal un acte diferent i diferencial en aquest nou espai d’activitats enmig de Canillo, complementant així el període de Nadal amb un nou parc de llums, colors i olors, i estic molt content que la gent hagi respost i s’hagi acostat”, ha afirmat el mandatari. El cònsol major també ha volgut instar a qui no hagi vingut o vulgui repetir que “el parc està obert fins a finals d’hivern i tothom hi podrà passar sense problema” i en aquesta mateixa direcció, la consellera de Participació Ciutadana, Comunicació i Innovació, Coia Torres, ha concretat que “el projecte està pensat perquè sigui un punt d’atracció i de complement per al teixit comercial i de restauració de la parròquia a les vacances de Nadal i durant tota la temporada d’hivern.

Cal remarcar que el Canillo Brilla és un recorregut de llums, olors i sons en una experiència immersiva gratuïta que busca ser un indret de trobada de residents, visitants i turistes de totes les edats. De forma que l’objectiu es fixa, recorden des de la corporació, en “passar una bona estona en una activitat a l’aire lliure a Canillo i en una nova experiència diferencial”. Un altre aspecte a ressaltar a la ciutadania és que Canillo Brilla estarà obert fins al 16 de març perquè el que és pretén és desprendre “un espai de lleure i que esdevingui una oferta innovadora durant tot l’hivern”. En últim lloc, es recorda que l’horari d’obertura del mateix és de 18.00 hores fins a les 21.00 tots els caps de setmana i festius. L’espai també compta amb un tren per a infants, diversos foodtrucks i la venda de productes artesanals.