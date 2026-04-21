L’Escena Nacional assoleix 35.000 euros de taquillatge i encara la temporada amb l’objectiu de consolidar el model

L’Escena Nacional d’Andorra (ENA) ha presentat aquest dimarts la temporada 2026, marcada per la consolidació del model actual i l’impuls del talent jove, després d’un 2025 que ha tancat amb resultats a l’alça tant en activitat com en taquilla. Segons les dades facilitades, la temporada passada va assolir 35.000 euros de taquillatge, davant dels 24.000 de l’any anterior, amb un total de 39 passis i 2.531 espectadors.
Des de l’ENA atribueixen aquesta evolució a l’aposta per allargar la programació de cada espectacle entre dos i tres dies, una estratègia que ha permès optimitzar recursos i millorar el recorregut de les produccions. En paral·lel, el 2025 també ha estat marcat per l’augment de la distribució de les obres, prioritzant la seva circulació i visibilitat per davant de la creació de noves produccions, així com per la posada en marxa d’una nova pàgina web, la qual ha registrat més de 7.000 visites des de l’agost.
Un dels eixos centrals de la nova temporada serà l’acompanyament al talent jove. El projecte ‘Emergents’ neix amb la voluntat de donar suport a creadors d’entre 21 i 30 anys en procés d’inserció professional, amb assessoraments artístics i espais de visibilització com una nova versió de l’espectacle ‘F5’. A més, es vol facilitar el contacte amb circuits professionals com el Festival Z o la Sala Ferèstec per afavorir la projecció dels projectes.
Pel que fa a projectes concrets, es donarà continuïtat a la distribució d’‘Abrakadabra’, estrenat el 2025, el qual servirà per a la participació d’Andorra en la diada Cap Butaca Buida el 21 de març de 2026 . Aquesta iniciativa, impulsada per ADETCA, té com a objectiu omplir tots els teatres en una mateixa jornada i amplia enguany el seu abast amb participació internacional. D’altra banda, l’ENA impulsarà un nou espectacle de creació conjuntament amb el Comú d’Encamp i la companyia Abast, centrat en l’exploració de llenguatges com el teatre físic i el teatre de titelles