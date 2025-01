Centenars de persones atansades a la plaça Guillemó per gaudir d’un plat tradicional

La plaça Guillemó ha tornat a ser l’escenari d’una nova edició de l’escudella d’Andorra la Vella, que enguany ha arribat a la 56a celebració. Val a dir que des d’una hora abans que arranqués el repartiment, ja es podia veure una llarga cua de persones que no es volien perdre degustar aquest plat tradicional.

No en va “tothom espera aquest dia, tothom té molt integrat que aquest costum es fa l’escudella d’Andorra a la Vella”, ha valorat la cònsol menor de la capital, Olalla Losada, qui juntament amb autoritats comunals i nacionals ha pogut tastar una de les gairebé 4.000 racions que els 90 escudellaires van començar a preparar ja aquest dijous i que han culminat aquest divendres al migdia, fent servir fins a 700 quilograms de carn, una dada que la cònsol menor ha remarcat que “l’ha sorprès”.

La cita ha tornat a tenir com a escenari la plaça Guillemó. Malgrat el sol que ha fet l’ambient era ben fred, ja que costa que toqui en aquest indret d’obac. Qüestionada pels mitjans sobre un possible canvi en el futur d’ubicació, i més tenint en compte la renovació de la plaça del Poble, la qual es vol que sigui un espai on es facin activitats, la cònsol menor ha valorat que “és una mica controvertit plantejar el canvi, ja que si bé hi ha escudellaires que per tradició voldrien tornar a tenir aquesta escudella de Sant Antoni a la plaça del Poble, també hi ha persones que ja han viscut sempre l’escudella a la plaça Guillemó“, informa l’ANA.

De manera que la segona mandatària parroquial ha estipulat que un cop es concloguin les obres de la plaça del Poble, “el Comú es planteja fer una consulta, però tenint en compte, sobretot, l’opinió dels escudellaires” que són els “protagonistes” de la festa i, per consegüent, han “d’opinar i dir què en pensen”.

Precisament, ara que fa uns dies que les obres de la plaça han començat, Losada ha valorat que s’ha fet un “esforç important perquè la ciutadania estigui informada” de les incidències i dels canvis i no s’ha donat cap incident que no s’hagi pogut resoldre. A banda, ha manifestat que la corporació “està oberta a respondre els dubtes que els ciutadans puguin tenir” i ha conclòs que si totes les obres van així, “serà fantàstic”.

Vora de 4.000 plats preparats un dia abans

Els escudellaires han preparat prop de 4.000 racions, segons ha comunicat l’ens comunal, que han repartit entre la multitud de gent que s’ha aplegat a la plaça Guillemó i que han pogut gaudir, al mateix temps, d’un dia pletòric. L’escudellaire major, Teo Armengol, ha detallat que fan “1.500 litres d’escudella i 2.000 de caldo”, amb la qual cosa se sobrepassa les 3.000 racions. Els 90 escudellaires implicats, alguns dels quals venen part “al mondongo, perquè el dia d’avui no poden venir pel treball i n’hi ha que no venen al mondongo, però, en canvi, venen avui”, van començar a cuinar ahir al voltant de les 17.00 hores i van acabar a 21.30 hores per tornar-se a posar a les 04.30 hores d’aquesta matinada.

Per fer el brou, tal com ha remarcat Armengol, “és imprescindible os de pernil, os de l’esquena del porc, les carcanades de gallina i, evidentment, la careta de porc i la cansalada viada, no la grassa“, ha aclarit uns dels encarregats del banquet. Altrament, vedella les pilotetes que es fan amb tres carns: de porc, de vedella i de gallina, com es feia antigament. Respecte a les verdures, carabassa, patata, porro, fideus, arròs, mongeta seca i cigrons. Val a dir que les verdures “tenen com a secret” que es trituren, perquè no es trobin quan es menja. “Està molt ben triturat, de tal manera que sigui fàcil de mastegar”. Així sembla que ho és, com certifica el fet que milers de racions s’esgoten cada any… i ja en van 56.