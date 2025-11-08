Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un dels espectacles d'enguany. | Comú d'Encamp
El Periòdic d'Andorra
Cultura teatral

‘La gata que volia canviar la història’ clausura un Festival de Titelles que supera les xifres d’assistència del 2024

El certamen d’Encamp supera les xifres de l’any passat i prepara novetats per al 2026, com una exposició dedicada al món dels titelles

La Sala de Festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp ha acollit aquest dissabte l’última representació del 23è Festival de Titelles d’Andorra, ‘Ànima’, posant el punt final a una setmana que ha superat les xifres d’assistència de l’any anterior. L’obra de tancament ha estat ‘La gata que volia canviar la història’, de Thomas Noone Dance, un espectacle molt visual, amb titelles de gran format, que transporta el públic a un arbre banyan on la gata, el mussol, el llangardaix i el ratolí intenten conviure malgrat les seves diferències naturals.

L’obra de tancament ha estat ‘La gata que volia canviar la història’, de Thomas Noone Dance, un espectacle molt visual, amb titelles de gran format

El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha valorat molt positivament el desenvolupament del festival, destacant “la bona afluència de públic i les excel·lents valoracions dels espectadors, que han posat de manifest la qualitat de les propostes presentades”. Sans ha anunciat que, de cara al 2026, “es preveu ampliar el festival i incorporar novetats, com una exposició dedicada al món dels titelles, per continuar enriquint aquesta proposta cultural i apropar-la encara més al públic”.

Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
La 33a Mostra Gastronòmica esgota totes les entrades disponibles i reuneix fins a 450 comensals i 20 restauradors
Els propietaris d’Ordino mantenen la voluntat d’impugnar la ratificació del POUP per “defensar les nostres terres”
La renovada Casa Pairal de la plaça del Poble es converteix en un espai més accessible i adaptat a la gent gran

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Parròquies, Societat
La 33a Mostra Gastronòmica esgota totes les entrades disponibles i reuneix fins a 450 comensals i 20 restauradors
  • Parròquies, Política
Els propietaris d’Ordino mantenen la voluntat d’impugnar la ratificació del POUP per “defensar les nostres terres”
  • Parròquies, Societat
La renovada Casa Pairal de la plaça del Poble es converteix en un espai més accessible i adaptat a la gent gran
Publicitat
Entrevistes culturals
Joan Sans
Conseller de Cultura del Comú d’Encamp
Isidre Domenjó
Escriptor urgellenc i president de l’Associació Llibre del Pirineu
Jordi Núñez
Arquitecte i gerent de Promusa
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu