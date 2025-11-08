‘La gata que volia canviar la història’ clausura un Festival de Titelles que supera les xifres d’assistència del 2024

La Sala de Festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp ha acollit aquest dissabte l’última representació del 23è Festival de Titelles d’Andorra, ‘Ànima’, posant el punt final a una setmana que ha superat les xifres d’assistència de l’any anterior. L’obra de tancament ha estat ‘La gata que volia canviar la història’, de Thomas Noone Dance, un espectacle molt visual, amb titelles de gran format, que transporta el públic a un arbre banyan on la gata, el mussol, el llangardaix i el ratolí intenten conviure malgrat les seves diferències naturals.
L’obra de tancament ha estat ‘La gata que volia canviar la història’, de Thomas Noone Dance, un espectacle molt visual, amb titelles de gran format
El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha valorat molt positivament el desenvolupament del festival, destacant “la bona afluència de públic i les excel·lents valoracions dels espectadors, que han posat de manifest la qualitat de les propostes presentades”. Sans ha anunciat que, de cara al 2026, “es preveu ampliar el festival i incorporar novetats, com una exposició dedicada al món dels titelles, per continuar enriquint aquesta proposta cultural i apropar-la encara més al públic”.