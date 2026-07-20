Els germans Claret reben l’Ordre de Carlemany per una carrera musical immaculada i per abanderar la cultura

Els músics Gerard Claret i Lluís Claret van rebre ahir de mans del cap de Govern, Xavier Espot, l’Orde de Carlemany en un acte solemne celebrat al Foyer de l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino. Es recorda que la distinció reconeix els serveis destacats prestats a la cultura andorrana, així com la seva contribució a la promoció del país arreu del món i una trajectòria artística de projecció nacional i internacional que s’estén al llarg de gairebé sis dècades.
Durant l’acte d’entrega de la condecoració, Espot ha destacat que els germans Claret han contribuït decisivament a projectar el nom d’Andorra més enllà de les seves fronteres i que s’han convertit en una referència imprescindible de la música clàssica del nostre entorn cultural. El cap d’Estat ha subratllat que la seva trajectòria «és el resultat del talent, la disciplina i una passió constant per la música», com també de la seva capacitat per esdevenir un pont entre els grans mestres del segle XX i les noves generacions d’intèrprets.
Més enllà dels èxits artístics, el cap de Govern ha volgut posar en relleu la seva aportació decisiva al desenvolupament de les institucions culturals del país. En aquest sentit, ha recordat el seu impuls a la creació de l’Institut de Música d’Andorra la Vella l’any 1980, la vinculació amb el Festival Internacional Narciso Yepes i el paper fonamental de Gerard Claret en la creació i consolidació de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), un dels principals ambaixadors culturals del Principat.
Una carrera llaurada a foc lent
Nascuts a Andorra l’any 1951, Gerard i Lluís Claret van iniciar la seva vocació sota la influència de Pau Casals, una figura que marcaria profundament el seu recorregut artístic. Després d’una exigent formació musical amb alguns dels principals mestres europeus, les seves carreres els van portar als escenaris més prestigiosos del panorama internacional.
De manera que el lliurament de l’Orde de Carlemany ha permès als assistents gaudir de la interpretació dels dos germans homenatjats amb l’’Allegro sostenuto del Duo III en si bemoll major’ de Beethoven, així com amb ‘Les tres ninetes d’Ordino’ d’Albert Gumí, que els músics van tocar a la seu de les Nacions Unides amb motiu del 30è aniversari de l’adhesió d’Andorra a l’organisme.
A més, Gerard Claret ha interpretat amb els seus fills, Jordi i Sergi, ‘Oblivion’ d’Astor Piazzola, mentre que Lluís Claret ha ofert la peça ‘Adagio Cantabile del Trio en Do major, Op 87’ de Beethoven, amb un trio de violoncels completat amb la seva esposa, Anna Mora, i el fill d’ambdós, Daniel.
Val a dir que l’Orde de Carlemany és una distinció honorífica destinada a reconèixer persones o entitats que han realitzat mèrits destacats o serveis rellevants a l’Estat andorrà. En el cas de Gerard Claret i Lluís Claret, el Govern ha volgut distingir una trajectòria excepcional al servei de la música, la cultura i la projecció internacional del país.