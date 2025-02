El Teatre Comunal de la capital rep demà una visita de prestigi: Cosmos Quartet

Fundat el 2014, el Cosmos Quartet arriba a Andorra la Vella demà, 6 de febrer, a les 20.30 hores al Teatre Comunal d’Andorra la Vella en el marc de la Temporada Morabanc – Andorra la Vella. En aquest aspecte, el quartet s’ha consolidat com una de les formacions de música de cambra més rellevants de l’escena actual. Així, integrat per Helena Satué i Bernat Prat als violins, Lara Fernández a la viola i Oriol Prat al violoncel, aquest quartet barceloní ha destacat per la seva interpretació expressiva i elegant, abordant un repertori que abraça des del classicisme fins a la música contemporània.

El prestigi del Cosmos Quartet ha estat reconegut en nombroses ocasions. De fet, en 2018 van guanyar el Primer Premi al Concurs Irene Steels – Wilsing Foundation de Heidelberg i el Primer Premi al 13è Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra. Es tracta d’uns guardons que van obrir-los les portes a escenaris internacionals de prestigi, consolidant així la seva projecció artística.

Val a dir que entre 2021 i 2024, el quartet va ser resident al Palau de la Música Catalana, on van protagonitzar un cicle de recitals dedicats als quartets de Robert Schumann, Johannes Brahms i Anton Webern. A banda d’això, han treballat amb compositors contemporanis, estrenant obres de Raquel García-Tomás, Joan Magrané i Octavi Rumbau, consolidant en aquest sentit el seu compromís amb la creació musical actual.

Pel que fa a l’àmbit discogràfic, el Cosmos Quartet ha publicat diversos treballs destacats. Així, en 2019 van llançar ‘Influences’, un àlbum on exploraven la influència de diferents autors en la música de cambra. Ja el 2023 van seguir aquesta línia amb ‘Influences II’, aprofundint en la música de Johannes Brahms i la seva relació amb altres compositors. De manera que amb ja una dècada de trajectòria, el Cosmos Quartet continua captivant públics arreu del món amb la seva tècnica impecable i la seva sensibilitat interpretativa, una habilitat musical que els ha elevat a convertir-se en un referent indiscutible dins la música de cambra.