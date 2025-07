Activitats d'estiu

El ‘Rockòdrom Music Festival’ torna a Arinsal el 12 i 13 de setembre com a plat fort de la programació d’estiu

La coorporació comunal ha preparat una quinzena d’accions que tindran com escenari diferents places, esglésies i altres espais públics

El Comú de la Massana ha preparat una quinzena d’accions culturals per aquest estiu, que tindran com escenari diferents places, esglésies i altres espais públics de la Massana. El plat fort serà el Rockòdrom Music Festival, que tindrà lloc a Arinsal el 12 i 13 de setembre. La consellera de Cultura, Alexia Verdaguer, ha assegurat que “amb aquest festival posem la primera pedra per fer ressorgir Arinsal com a plataforma de músics del país i com a punt de trobada dels amants dels concerts”. De fet, com ha recordat Santi Casas, director del festival, “és un orgull tornar a Arinsal quinze anys després, el lloc on va néixer el Rockòdrom com a cicle de concerts i, ara, amb aquesta maduresa, convertit amb festival”.

El Rockòdrom comptarà amb vint-i-dos grups de rock, metal i hip hop, la meitat de casa. Els caps de cartell seran la banda andorrana Persefone, que compta amb una sòlida carrera en l’escena del death metal progressiu internacional; els sevillans O’funk´illo, amb el seu ‘funky andaluz embrutessio’, i Crim, el grup més emblemàtic del panorama de punk rock català, que portarà el disc ‘Futur Medieval’.

D’altra banda,Verdaguer també ha presentat l’àmplia programació d’aquest estiu, que comptarà amb diferents disciplines artístiques, des de concerts a circ, dansa i teatre de carrer. L’objectiu de l’estiu massanenc és portar la cultura a diferents indrets de la parròquia. S’obriran les esglésies d’Ers i de Pal per acollir dos concerts: el primer amb Eugènia Correia i Marc Cartes (31 de juliol) i, el segon, amb el duet de jazz format per David Pérez i Elisabeth Downs (7 d’agost).

El cicle es completarà amb altres actuacions d’artistes del país com Green Note (24 de juliol, a les Berques d’Arinsal), Pas’n’fals (21 d’agost a l’aparcament de l’Aldosa) Una de les novetats serà el cicle Dansa i Paisatge, amb dos espectacles que connecten l’art amb el territori. La JO DANSA i la JOCAND presentaran Pas a Pas, una creació artística urbana (25 de juliol, a les Fontetes) mentre que la companyia RM&E, oferiran el seu espectacle de dansa contemporània i música en viu al camí i al prats del voltant de la Farga Rossell (2 agost).