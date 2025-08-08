El Museu de l’Automòbil obre tres rutes per redescobrir el món del motor com a eix històric, social i cultural

El Museu Nacional de l’Automòbil ha ampliat la seva oferta expositiva aquest mes d’agost amb la incorporació de nous continguts interpretatius i tres rutes temàtiques que complementen la visita clàssica a la col·lecció permanent.
Aquestes noves propostes permeten al visitant explorar l’univers automobilístic des de perspectives històriques i socials diverses, aprofundint en el paper del vehicle en la transformació del món contemporani. Les rutes, accessibles en català, castellà, francès i anglès, poden seguir-se de manera autònoma amb fulls de sala disponibles al museu o bé mitjançant visites guiades concertades per a grups i centres educatius.
Tres mirades singulars sobre l’automòbil
La primera de les rutes, “L’automòbil en rodes de guerra”, convida a reflexionar sobre l’impacte dels conflictes bèl·lics en la indústria i l’ús dels vehicles. A través d’aquesta proposta, el visitant pot descobrir com la guerra ha modelat no només el desenvolupament tècnic dels automòbils, sinó també el seu simbolisme en l’imaginari col·lectiu.
La segona, titulada “La història de la dona i l’automòbil. Discurs en clau de gènere”, posa l’accent en la contribució femenina en un àmbit tradicionalment considerat masculí. Aquesta ruta visibilitza figures clau i reivindica el paper de la dona en la història de la mobilitat, trencant estereotips i oferint una lectura crítica de la narrativa automobilística.
Finalment, el recorregut “Automobilisme, evolució tecnològica i velocitat” analitza la fascinació per la velocitat i les curses des dels seus orígens. Aquesta ruta examina com el progrés tecnològic ha estat impulsat per l’esperit competitiu i com això ha influït en una societat cada vegada més accelerada.