  • Una activitat al museu Carmen Thyssen Andorra. | Museu Carmen Thyssen
El Periòdic d'Andorra
  • Cultura
Suport públic a la cultura

El Govern destina 15.000 euros a un projecte per enfortir els espais culturals i turístics de gestió privada

L’ajut vol facilitar el manteniment de col·leccions, la millora d’instal·lacions i la difusió del patrimoni gestionat per entitats culturals privades

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha obert una nova convocatòria d’ajuts econòmics adreçada als centres privats que gestionen col·leccions d’interès cultural. Aquesta iniciativa té com a finalitat oferir suport financer per garantir el manteniment i la millora dels espais, així com impulsar la seva presència dins l’àmbit turístic del país.

L’import màxim previst per a cada proposta és de 15.000 euros, i només es podrà concedir a un únic projecte. Les subvencions pretenen contribuir a la conservació de les instal·lacions, a la difusió de les col·leccions i a la realització d’activitats que incrementin la seva projecció pública.

L’ajut, dotat amb un màxim de 15.000 euros per projecte, vol impulsar la conservació d’espais culturals privats i potenciar-ne la difusió pública

Segons el Ministeri, aquests espais privats tenen un paper rellevant en la promoció cultural i en la diversificació de l’oferta turística andorrana. No obstant això, sovint afronten dificultats econòmiques per mantenir les seves estructures, renovar exposicions o desenvolupar programes que potenciïn la seva visibilitat.

Amb aquesta línia d’ajut, el Govern vol reforçar la col·laboració amb la Taula de Museus i consolidar la contribució dels centres privats a la dinamització cultural del país.

