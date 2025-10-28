El Govern destina 15.000 euros a un projecte per enfortir els espais culturals i turístics de gestió privada

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha obert una nova convocatòria d’ajuts econòmics adreçada als centres privats que gestionen col·leccions d’interès cultural. Aquesta iniciativa té com a finalitat oferir suport financer per garantir el manteniment i la millora dels espais, així com impulsar la seva presència dins l’àmbit turístic del país.
L’import màxim previst per a cada proposta és de 15.000 euros, i només es podrà concedir a un únic projecte. Les subvencions pretenen contribuir a la conservació de les instal·lacions, a la difusió de les col·leccions i a la realització d’activitats que incrementin la seva projecció pública.
Segons el Ministeri, aquests espais privats tenen un paper rellevant en la promoció cultural i en la diversificació de l’oferta turística andorrana. No obstant això, sovint afronten dificultats econòmiques per mantenir les seves estructures, renovar exposicions o desenvolupar programes que potenciïn la seva visibilitat.
Amb aquesta línia d’ajut, el Govern vol reforçar la col·laboració amb la Taula de Museus i consolidar la contribució dels centres privats a la dinamització cultural del país.