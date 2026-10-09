El Festival Internacional de Guitarra d’Andorra arriba a la novena edició amb nou concerts i artistes d’arreu d’Europa

A partir del 15 d’octubre, Andorra donarà el tret de sortida a la novena edició del Festival Internacional de Guitarra d’Andorra, la qual enguany comptarà amb artistes d’Espanya, Portugal i França, entre d’altres, per portar la música de guitarra al Principat un any més. «Després de nou edicions, podem dir que el festival ja és un projecte consolidat, però precisament aquesta edició ens està demostrant que encara té molt recorregut per créixer», ha afirmat en declaracions a El Periòdic l’organitzador del festival, Manuel Alonso.
L’edició d’enguany oferirà nou concerts, els quals es dividiran en dues parts. La primera tindrà lloc a l’octubre, amb l’obertura a Escaldes-Engordany i el tancament a la Massana, mentre que la segona serà al novembre i començarà a Andorra la Vella i acabarà a Canillo. El festival obrirà amb ‘Jazz Guitar Night’, a càrrec del Taller de Músics Jazz Guitar Trio, i dimarts 21 arribarà ‘Ecos de Portugal’, de la mà del duo DUsul, integrat per Eudoro Grade i Luis Coelho, els quals oferiran al públic una barreja de guitarra clàssica i guitarra portuguesa. Cal destacar que en aquest concert hi col·labora el consolat portuguès.
«Després de nou edicions, podem dir que el festival ja és un projecte consolidat, però precisament aquesta edició ens està demostrant que encara té molt recorregut per créixer» – Manuel Alonso
Finalment, per cloure la primera etapa, hi haurà ‘Cordes en Diàleg’, una actuació que Alonso destaca per la seva peculiaritat, ja que serà una interpretació liderada per tres artistes: dos guitarristes i un violoncel·lista. Es tracta dels francesos Éric Franceries i Frédéric Bernard i de l’ucraïnès Igor Kiritchenko. Segons ha afirmat Alonso, el concert «compta amb la col·laboració de l’ambaixada francesa». «Tenim com a objectiu continuar creixent i aspirem a arribar als públics que encara no coneixen el món de la guitarra. També volem consolidar el festival com un referent al Pirineu, amb projecció nacional i internacional».
En aquest sentit, també ha remarcat que «volem continuar creixent, arribar a més públic, tenir cada vegada més presència arreu del país i consolidar-lo com un projecte cultural d’Andorra i un segell propi». Així, Alonso ha apuntat que hi ha la voluntat d’explorar col·laboracions amb altres festivals i institucions de Catalunya per facilitar que els músics que actuen a Andorra puguin oferir concerts en altres territoris propers: «També es tracta d’intentar crear sinergies amb altres festivals i institucions, almenys de moment a Catalunya».
Estatut de l’artista
Pel que fa a l’estatut de l’artista, l’organitzador ha declarat que «és important que Andorra avanci en el reconeixement de la realitat professional dels artistes. Una de les dificultats del nostre sector és precisament la intermitència. Un músic pot tenir concerts, docència, projectes propis i altres activitats al mateix temps». A més, ha recalcat que és fonamental disposar d’un marc capaç d’«entendre aquesta realitat» per continuar professionalitzant el sector cultural del país.