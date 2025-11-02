El Festival de Titelles s’inicia amb Tumulte, un espectacle visual que reflexiona sobre la pèrdua i la transformació

El 23è Festival de Titelles d’Andorra, Ànima, ha aixecat el teló amb la representació de ‘Tumulte’, una producció de la companyia francesa Blick Théâtre que aborda el tema del dol a través de la història d’uns pares que, havent perdut la seva filla, han d’aprendre a conviure amb una absència que els transforma profundament.
L’espectacle, sense diàleg, ha transportat el públic a un univers poètic on humans, titelles i màscares s’entrellacen per donar vida a situacions insòlites, intenses i plenes d’emoció, que han captivat i commogut els prop de 200 assistents.
L’espectacle, sense diàleg, ha transportat el públic a un univers poètic on humans, titelles i màscares s’entrellacen per donar vida a situacions insòlites
Aquesta primera representació ha donat el tret de sortida al Festival. El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha expressat la seva satisfacció destacant que “aquesta és l’arrencada del Festival. Estem molt emocionats per la resposta del públic en aquest espectacle inaugural”. Sans ha afegit que “les sessions escolars previstes per aquesta setmana també són una garantia d’èxit, i esperem que la cloenda del proper cap de setmana compti amb una assistència tan positiva com la d’avui”.
El conseller ha manifestat la seva confiança en repetir l’èxit d’assistència de l’any passat, quan prop de 1.800 persones van gaudir de les diferents propostes del Festival al llarg d’una setmana.
Amb la col·laboració de l’Ambaixada de França a Andorra, especialment en aquesta representació inaugural, així com amb el suport de l’Ambaixada d’Espanya a Andorra i Andorra Turisme, el Festival continuarà els dies 4 i 5 de novembre amb les sessions escolars ‘La Tormenta’ (de Zero en Conducta) i ‘Jo, Tarzan’ (de Festuc Teatre).
Les representacions obertes al públic tindran lloc els dies 6, 7 i 8 de novembre, amb el taller ‘Connectat amb Moby Dick’ i les obres ‘La petita Moby Dick’ (d’Eudald Ferré) i ‘La gata que volia canviar la història’ (de Thomas Noone).