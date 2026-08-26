El FeMAP tanca la seva 15a edició amb més de 5.000 assistents i 11 actuacions amb totes les entrades exhaurides

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) ha tancat la seva 15a edició amb més de 5.000 assistents als diferents municipis del Pirineu que han acollit la programació, incloent-hi Andorra i la Catalunya Nord. La xifra es manté en nivells similars als de l’any passat, mentre que 11 de les 50 actuacions programades han exhaurit totes les entrades disponibles i moltes altres han registrat ocupacions elevades. L’edició ha finalitzat amb els concerts del Bach Collegium Barcelona, els quals han omplert el Seminari de la Seu d’Urgell i el Monestir de Sant Pere de Camprodon.
La programació d’enguany ha inclòs propostes de diferents períodes, estils i repertoris de música antiga, així com agrupacions de formats diversos. Entre aquestes, l’Ensemble Contratemps ha presentat una proposta centrada en la música espiritual afrocubana, mentre que Samira Kadiri & Ensemble Andalusí ha combinat cançons tradicionals àrabs, sefardites i europees. El director del FeMAP, Alfons Pérez, ha fet un balanç «altament positiu» de l’edició i ha assenyalat que «les propostes artístiques han respost a les expectatives» i que el públic ha sortit «molt satisfet» dels concerts.
«Les propostes artístiques han respost a les expectatives i el públic surt dels concerts molt satisfet» – Alfons Pérez
Pel que fa a l’impacte sobre el territori, els packs turístics han tornat a permetre combinar l’assistència als concerts amb estades als municipis participants. En aquesta edició, la iniciativa ha generat més de 100 pernoctacions directes. A més, Ràdio Nacional i Catalunya Música han enregistrat les actuacions de 17 dels 23 grups participants, amb l’objectiu d’ampliar la difusió de la programació més enllà de les dates del festival.
Paral·lelament, el FeMAP Social ha ofert 24 concerts en residències de gent gran, centres de salut mental i altres espais vinculats a col·lectius amb dificultats per accedir a l’oferta cultural. D’aquesta manera, el festival posa punt final a la seva quinzena edició després d’un estiu en què ha tornat a portar la música antiga a diferents espais del Pirineu, combinant la programació musical amb el patrimoni i el territori.