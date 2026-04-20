‘El diable irlandès’ arriba amb una mirada sobre immigració i habitatge: “El lector també se sentirà interpel·lat”

La sala d’exposicions del Govern ha acollit aquest dilluns al vespre la presentació oficial del llibre guanyador del Premi Fiter i Rossell 2025, ‘El diable irlandès’, el qual va ser lliurat a l’autor de manlleuenc, Àlex Garrido, durant la passada Nit Literària el mes de novembre. La novel·la combina els elements propis del thriller i la novel·la negra —amb voluntat d’entreteniment i un ritme àgil— i s’inspira en debats reals, com les declaracions de Donald Trump sobre la immigració, tot plantejant les conseqüències econòmiques i socials d’aquestes polítiques.
“Espero que qui llegeixi el llibre tingui una reflexió posterior, perquè aborda temes d’actualitat i socials, i penso que el lector també se sentirà interpel·lat” – Àlex Garrido
A més, també aborda el problema de l’habitatge assequible i l’especulació immobiliària, amb una història ambientada en gran part en un barri del nord de Dublín que va visitar en un viatge l’any passat i que li va recordar un procés viscut a la seva ciutat. “Espero que qui llegeixi el llibre tingui una reflexió posterior, perquè aborda temes d’actualitat i socials, i penso que el lector també se sentirà interpel·lat”, ha comentat l’autor, qui ha reconegut que la seva trajectòria com a alcalde i la seva vinculació amb la política influeixen en la seva escriptura.
La presentació ha comptat amb la participació de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, qui ha destacat que aquest premi ha estat essencial en la promoció de la creació literària. “Amb la trama com a excusa, l’autor aborda en aquesta novel·la qüestions contemporànies com els moviments migratoris i els discursos polítics actuals”, ha comentat Bonell, qui ha agraït que el Cercle de les Arts i de les Lletres d’Andorra hagi estat un motor essencial per a la promoció de la creació literària del país. Per la seva banda, el president del Cercle, Joan Burgués, ha explicat que un dels motius per deixar d’organitzar la Nit Literària Andorrana després de 46 anys és l’edat dels membres de l’entitat, fent una crida al Govern perquè assumeixi el relleu i garanteixi la continuïtat tant del certamen com del guardó al més aviat possible.