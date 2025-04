Espectacle

El Cor Rock d’Encamp portarà a dalt de l’escenari ‘L’ombra dels colors’, un musical per fer reflexionar

La funció tindrà lloc el 18 de maig a la sala de festes del complex esportiu i sociocultural amb dos passis, a les 17.00 i a les 19.30 hores

El Cor Rock d’Encamp oferirà un musical de producció pròpia. El cor format per alumnes de segona ensenyança d’Encamp portarà a dalt de l’escenari ‘L’ombra dels colors’, un espectacle que farà reflexionar i combinarà música en directe gràcies a la implicació de la Fundació ONCA i el grup Anyway. L’obra tractarà temes de la política així com l’entorn de guerres actual, i també tocarà temàtiques com la contaminació i les tecnologies. La funció tindrà lloc el 18 de maig a la sala de festes del complex esportiu i sociocultural d’Encamp amb dos passis. El primer serà a les 17.00 hores i el segon a les 19.30 hores. Les entrades ja es poden adquirir a la pàgina web del Comú encampadà.

“Per nosaltres és tot un repte”, ha indicat el codirector del Cor Rock d’Encamp, Gil Blasi, sobre el musical que portaran a terme. “És tot en directe, s’ha de treballar molt més seriosament, individualment, grupalment, les coreografies, els diàlegs, l’escenografia i això és tot un repte per nosaltres perquè sortim de la zona de confort de les actuacions habituals”, ha afegit.

‘L’ombra dels colors’ durarà una hora i serà especial perquè serà una producció totalment pròpia. “És la primera producció d’un musical com a producció pròpia a casa nostra i això és una gran notícia, no només a escala de programació d’Encamp, sinó també a escala nacional”, ha valorat el conseller de Cultural del Comú d’Encamp, Joan Sans.

L’obra està inspirada en el curtmetratge ‘I want to sing’, que van interpretar els alumnes del cor ara fa uns anys i que va ser dirigida pel director Hèctor Romance. A ‘L’ombra dels colors’ hi participaran una cinquantena d’intèrprets d’entre primer i quart de segona ensenyança. “Ens ha sigut molt complicat haver de triar quins alumnes hi participaran, perquè és un musical on hi ha moltes parts de solista”, ha comentat el codirector. Per això es van executar càstings de veu i d’interpretació teatral a tots els alumnes que actualment formen part del cor, que en són vora uns 500. “Els hem obligat a tots a passar davant d’una càmera interpretant alguna de les cançons del musical i, per tant, això ha estat una tasca feixuga de triar els responsables dels rols”, ha manifestat Blasi.

La representació tornarà a comptar amb la direcció artística de Romance. “Em van trucar en Jordi i en Gil cap al setembre, la idea era d’aquest videoclip que havíem fet estirar el xiclet i fer un musical”, ha argumentat Romance. El cor va crear una estructura i la lletra de les cançons i el director es va encarregar d’enllaçar totes les cançons i crear una història. “Clarament, és una reflexió a la realitat que tenim actualment en el món pel que fa a la política”, ha relatat Romance. “Ens hem inspirat en aquest entorn de guerres i de polítics que ens mouen com marionetes”, ha agregat el dramaturg.

L’actuació comptarà amb músics de la Fundació ONCA en directe. Alhora, hi haurà artistes del grup Anyway, la qual cosa permetrà combinar música clàssica i també música de rock. “La música començarà molt bé, però es tornarà molt dramàtica perquè hi ha molta tensió i foscor”, ha detallat el director artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí, informa l’ANA.