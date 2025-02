El Comú d’Encamp obre les inscripcions per a les activitats de Carnaval

El Comú d’Encamp obrirà aquest dijous, 6 de febrer, les inscripcions per a les activitats de Carnaval organitzades per l’Àrea de Jovent, l’Espai Jove i el Llaç d’Animació d’Encamp i del Pas de la Casa. Aquestes activitats es duran a terme durant les vacances escolars, del 24 al 28 de febrer. El procés d’inscripció s’iniciarà a les 10.00 hores, i es podrà formalitzar tant de manera telemàtica com presencial a les recepcions dels centres esportius de la parròquia.

Enguany, el Carnaval girarà al voltant de la figura de l’arlequí i les seves entremaliadures. Aquest personatge ha desorganitzat i amagat elements clau de la festivitat, i els infants de l’Àrea de Jovent i del Llaç d’Animació hauran d’ajudar la comissió de festes d’Encamp a recuperar-los. Així, a través de diverses activitats adaptades a cada franja d’edat, treballaran en equip per resoldre enigmes, trobar els elements perduts i garantir la celebració del Carnaval.

Aquesta experiència permetrà als participants desenvolupar la seva creativitat, fomentar la col·laboració i aprofundir en la cultura local, convertint-se simbòlicament en els salvadors del Carnaval. Les activitats del Llaç d’Animació, adreçades a infants de 3 a 5 anys, i les de l’Àrea de Jovent, per a nens i nenes de 6 a 11 anys, es desenvoluparan del 24 al 28 de febrer, en horari de 8 h a 20 h.

El cost de la inscripció és de 88,90 euros per als cinc dies, amb un descompte del 10% per als posseïdors del carnet Piolet i per als usuaris dels serveis del Llaç o de l’Àrea de Jovent. A més, s’aplicarà un 20% de reducció en la inscripció del segon germà.

Pel que fa a les places disponibles, el Llaç d’Animació oferirà 35 places a Encamp i 25 al Pas de la Casa, mentre que l’Àrea de Jovent comptarà amb 75 places a Encamp i 20 al Pas de la Casa.