El Canillo Escènic Arts estrena el reconeixement europeu ‘EFFE Label’ amb la presentació de la seva 5a edició

El Canillo Escènic Arts ha presentat el programa de la seva cinquena edició, la qual comptarà amb 22 propostes artístiques de sis països diferents al llarg dels vuit dies de duració del festival, i també amb la participació d’artistes d’arreu del món. L’edició d’enguany busca reforçar la seva identitat com un projecte cultural internacional i mantenir alhora les seves arrels andorranes i el compromís amb el talent local. «Hem construït una programació amb un nivell artístic extraordinari, combinant companyies de gran prestigi internacional amb talent del país i creadors emergents», ha declarat el director del festival, Oriol Vilella.
Entre les propostes destaquen Olé, de Paul Morocco and The Smooth Criminals, la companyia francesa SuperCho amb el seu Super Show, i La Belle Illusion, de Remue Ménage, entre altres. El festival artístic també comptarà amb la presència de múltiples companyies prestigioses com Black Blues Brothers, una de les més reconegudes en l’àmbit internacional, o Yllana amb els seus espectacles GOOL i Lo mejor de Yllana.
El Comú de Canillo aporta 265.000 euros i Creand Crèdit Andorrà i Andorra Turisme afegeixen la resta d’imports fins a assolir els 310.000
Addicionalment, les arts visuals tornaran a tenir una presència notòria, ja que com a principal novetat en aquest àmbit es presentarà La Bvellesa del Pirineu, un projecte creat per la fotògrafa Gemma Pla que convertirà el nucli antic en un museu a cel obert mitjançant retrats de padrins i padrines de Canillo. Tanmateix, el Passeig del Riu acollirà una instal·lació lumínica anomenada Lampoounette i creada per la companyia francesa TILT. Per la seva part, Javier Riera durà a terme una intervenció artística que integrarà la llum i la geometria en els espais naturals. El festival, però, no deixa de banda als creadors locals, ja que també inclourà Cabdal, d’Anna Mangot, amb la participació de la Jove Companyia Nacional de Dansa d’Andorra.
La cinquena edició del Canillo Escènic Arts ha rebut reconeixement per la seva excel·lència artística per part de l’Associació Europea de Festivals juntament amb la Comissió Europea i el suport del Parlament Europeu obtenint d’aquesta manera l’EFFE Label. El Comú de Canillo, principal promotor de l’esdeveniment, ha fet una aportació de 265.000 euros, mentre que Creand Crèdit Andorrà, que s’ha incorporat com a nou patrocinador, i Andorra Turisme, han afegit la resta d’imports fins a assolir els 310.000 euros que costa el certamen.