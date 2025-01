El Bici Lab es marca rebre 15.000 visitants enguany i descobrir la mostra “més ambiciosa” fins ara

Que el museu de la bicicleta del país, conegut oficialment com el Bici Lab Andorra, hagi entrat com a finalista del Premi al Museu Europeu de l’Any Civitatis ja és una fita prou destacada i que parla del compromís i de la gran experiència que brinda aquest peculiar espai situat a la capital del Principat. Més interessant és saber que durant el passat 2024 (un any especialment ric per a aquest indret en haver servit de ressò dels Mundials de BTT a Pal Arinsal i per haver fomentat la primera edició de la gran cursa d’andròmines) han passat pel mateix uns 12.200 visitants, d’entre els quals destaca el públic escolar, i suposant aquest una tercera part (31%) entre alumnes d’educació primària i de batxillerat. L’objectiu per enguany, alhora, “va més enllà”.

Una informació que s’han encarregat de traslladar aquesta tarda el cònsol major de la parròquia, Sergi González, i el cap d’àrea del Bici Lab Andorra, Eduard Tarrés. “En els seus dos anys i mig de vida, aquest museu de la bicicleta ha rebut el pas de més de 25.000 persones que s’hi han atansat, molts d’ells locals i visitants dels territoris veïns, però també alguns que han vingut de molt lluny, com uns de la República Txeca que venien només a veure la mostra ‘Terra’ d’aquest passat any”, ha sostret el responsable de l’espai. El mateix també ha comunicat que enguany es prepara el museu per acollir “l’exposició temporal més ambiciosa de les quatre presentades fins ara” i que posarà així el seu enfocament en “la mobilitat i l’urbanisme del nostre país”.

Continuant el balanç, el cònsol ha informat que durant tot aquest temps, l’espai cultural i lúdic “ha sigut responsable de l’organització de 74 activitats, en les quals han participat unes 2.700 persones per promoure l’educació i la seguretat viària”, i destacant un 2024 “amb una assistència molt favorable” gràcies a uns primers sis mesos de gran activitat i, sobretot, concentrant-se a les visites d’estiu. González ha remarcat entre les activitats “l’èxit que va suposar la primera gran cursa d’andròmines, la qual va aplegar a 14 equips intergeneracionals i el bon treball en grup que va resultar”. Un museu que “vol ser part de la ciutadania” i que pretén fomentar en tot moment la “transformació de la cultura de les dues rodes i de la nova mobilitat”.

Una zona del museu del Bici Lab Andorra situat a la planta baixa.

De manera que ha quedat patent que el Bici Lab Andorra ha experimentat amb una sèrie d’exposicions que fins a la data, han deixat sorprès a qualsevol que ha vingut a veure’l. El fet sorprenent, no obstant això, “és que encara molta gent no coneix que existeix aquest espai, tot i la seva ubicació cèntrica”, ha manifestat el mandatari d’Andorra la Vella, raó per la qual continuaran “proposant noves activitats cada 15 dies com han fet fins al moment”.

El mateix ha estat qui ha esmentat que sense entrar en detalls, “es pretén assolir per aquest 2025 uns 3.000 visitants més; 15.000 aproximadament. Reprendre’m les activitats que ens hagin funcionat”, ha clos González. Això podria venir determinat en funció de la magnitud d’aquesta “sorpresa” que prepara el museu, que detalla que “a causa de la seva complexitat, serà la mostra més ambiciosa de totes”.