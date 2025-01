El Bici Lab celebra el visitant número 25.000

El museu Bici Lab Andorra, inaugurat l’octubre de l’any 2022, ha arribat a la fita de rebre el seu visitant número 25.000. Així doncs, el centre cultural ha celebrat que Rosalba Cuesta ha estat la persona número 25.000 en gaudir de la infraestructura.

El Bici Lab, cal recordar, és un espai cultural dedicat a explorar totes les potencialitats de la bicicleta en el context actual. Doncs, ofereix un recorregut complet pels diferents vessants d’aquest vehicle, incloent-hi els àmbits esportiu, econòmic, de mobilitat i de salut.

Amb una superfície de 1.700 metres quadrats, el museu combina una exposició permanent amb mostres temporals que aborden diversos aspectes relacionats amb el món de la bicicleta. Aquesta proposta cultural es posiciona com un punt de referència per als amants d’aquest mitjà de transport sostenible i per a tots aquells interessats a descobrir-ne l’impacte i evolució.