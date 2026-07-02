Cultura vol enllestir el ‘concepte’ del Museu Nacional aquest mandat, mentre el PS acusa «vint anys de deixadesa»

El futur Museu Nacional podria fer un pas decisiu durant la pròxima legislatura. O almenys, aquest semblaria ser l’objectiu de Govern, el qual vol deixar enllestit abans d’acabar el mandat l’actual projecte conceptual perquè el següent Executiu pugui convocar el concurs arquitectònic i iniciar el desenvolupament de l’equipament. «Espero que ara, quan puguem començar a explicar tot el que hem treballat des del ministeri, puguem tenir-ho tot a punt perquè la propera legislatura es llanci aquest concurs arquitectònic», ha afirmat la ministra Mònica Bonell.
«Si hi hagués un com que realment li interessés el Museu Nacional, potser s’hauria preocupat de saber en quina situació estava aquest» – Mònica Bonell
Així, i segons ha posat en valor la titular de la cartera de Cultura, el ministeri ha revisat i actualitzat els estudis elaborats durant més de trenta anys per adaptar-los a les necessitats actuals, obrint-se ara una etapa de treball amb els comuns i el conjunt del sector cultural. «El Museu Nacional ha de ser un projecte de país […] Tots hauríem de tancar files al tomb d’aquest projecte», ha defensat la ministra, qui ha reiterat que, pel que fa a l’emplaçament, es continua a la cerca d’ubicació, preferiblement a la vall central. Val a dir que els estudis elaborats fins ara situen les necessitats de l’edifici en uns 4.000 metres quadrats.
Per altra banda, Bonell també ha aprofitat aquest dijous per respondre, precisament, a les crítiques dels comuns d’Andorra la Vella i Escaldes, els quals havien lamentat públicament la manca d’un projecte concret: «Si hi hagués un comú, com hi havia al seu moment, que realment li interessés el Museu Nacional, abans de fer qualsevol altre projecte potser s’hauria preocupat de saber en quina situació estava aquest», ha etzibat la ministra, tot reiterant que encara no s’ha presentat perquè s’ha de construir conjuntament amb les corporacions.
«Primer, per a mi, és un Museu Nacional i no una col·lecció que no sabem quina relació tindrà amb el nostre país, la nostra cultura i la nostra identitat» – Susanna Vela
Cal destacar que les declaracions de Bonell han coincidit amb unes altres dutes a terme també aquest dijous per part de la presidenta del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, qui ha acusat els successius governs de Demòcrates de no haver tingut «mai voluntat» d’impulsar el projecte malgrat la documentació acumulada durant les darreres dues dècades. «Hi ha una quantitat d’informació que s’ha produït al llarg de vint anys. Que ara ens diguin que volen acabar el mandat amb la feina feta… de què parlem? Són coses de mal pagador», ha afirmat.
En aquest sentit, Vela també ha rebutjat que el principal obstacle sigui la manca d’un emplaçament i ha proposat aprofitar el terreny d’Andorra Telecom on està situat el Node. «Per què no proposen el terreny d’Andorra Telecom? És una parcel·la pública, pròpia. Si ja tens l’espai, fem-ho», ha defensat, tot lamentant que el Govern prioritzi altres iniciatives culturals com el Museu Thyssen. «Primer, per a mi, com a ciutadania del país, és un Museu Nacional, independentment de la forma i del contingut, i no una col·lecció que no sabem quina relació tindrà amb el nostre país, la nostra cultura i la nostra identitat«, ha conclòs la socialdemòcrata.