  • Històricament, l’ossa esperava els assistents a la sortida de l’església per iniciar el ball. | Comú de Canillo
El Periòdic d'Andorra
  • Cultura
Recuperació del patrimoni cultural

Canillo recuperarà aquest dissabte la tradicional Ossa de Caselles després de més de vuit dècades sense celebrar-se

La missa solemne i l’actuació d’Iñaki Barrocal donaran el tret de sortida a la recuperació de l'esdeveniment emblemàtic a les 16.00 hores

Canillo viurà aquest dissabte, 27 de desembre, una jornada històrica amb la recuperació de l’Ossa de Caselles, una tradició emblemàtica que no se celebrava des de l’any 1942. L’acte s’emmarca dins la Festa Major del Vilar i tindrà lloc a l’entorn de l’església de Sant Joan de Caselles.

La celebració començarà a les 16.00 hores amb una missa solemne, a la qual seguirà l’actuació d’Iñaki Barrocal. A les 17.00 hores està previst el moment central de la jornada, amb la representació de l’Ossa de Caselles, que comptarà amb la participació de l’Animal Escola de Teatre. L’escenificació es farà a l’exterior de l’església i, en cas de pluja, es traslladarà a l’interior del temple.

“La voluntat és que l’Ossa de Caselles torni per quedar-se i esdevingui un referent cultural per a les futures generacions” – Jordi Alcobé

El cònsol major del Comú de Canillo, Jordi Alcobé, ha destacat la importància de la recuperació d’aquesta celebració afirmant que “amb aquesta iniciativa es vol tornar a connectar el poble amb les seves arrels i fer viure una tradició molt arrelada a la història de Canillo”. En aquest sentit, Alcobé ha subratllat també que “la voluntat és que l’Ossa de Caselles torni per quedar-se i esdevingui un referent cultural per a les futures generacions”.

Des de l’organització s’ha fet una crida a veïns, veïnes i visitants perquè participin en la Festa Major del Vilar i en el ball de l’ossa, amb l’objectiu de compartir un esdeveniment únic que posa en valor el patrimoni cultural del poble.

Històricament, l’ossa esperava els assistents a la sortida de l’església per iniciar el ball. Primer feia ballar les noies, després els nois i, finalment, tota la comunitat participava plegada en la dansa. En aquesta recuperació, però, no es representaran els elements més cruents del relat original, com l’aparició dels caçadors, i es posarà l’èmfasi en el teatre i la cultura popular, centrant la representació en el ball de l’ossa com a expressió col·lectiva del poble.

