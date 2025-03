Bonell defensa que els esportistes subvencionats facin declaracions en català com a “mesura integradora”

Amb motiu de l’aprovament del decret que estableix el Reglament d’ús del català a l’Administració general i a l’Administració de justícia efectuat avui mateix, i en referència al fet que els esportistes i entrenadors que rebin ajuts públics hauran de fer declaracions als mitjans andorrans en català, la ministra d’Esports, Cultura i Joventut, Mònica Bonell, ha afirmat que aquesta mesura s’ha d’entendre com una iniciativa integradora.

“Els esportistes que reben subvencions públiques han de parlar català quan hagin de parlar de l’esport que practiquen o estiguin representant el país”, ha afirmat. A més, ha subratllat que aquesta normativa no és nova: “El reglament que hem publicat el que fa és repetir el mateix, i ja que la llei aprovada a l’abril del 2024 també parla de les entitats i federacions que reben subvencions públiques, ho fa extensiu a aquestes entitats”.

Pel que fa als esportistes estrangers que juguen a clubs andorrans, Bonell ha explicat que la intenció és facilitar la seva integració: “Tots aquests esportistes que arriben a Andorra i juguen en aquestes entitats han de mirar d’aprendre el català”. Segons la ministra, ja hi ha entitats que treballen en aquesta línia: “Diverses entitats del país prou conegudes ja fa temps que treballen amb acadèmies o col·laboren amb el Ministeri per oferir cursos de català perquè aquests esportistes coneguin la nostra llengua”. No obstant això, ha matisat que “se’ls ha de donar el temps que necessitin per aprendre”, ja que molts d’ells només romanen al país per una o dues temporades.

Respecte als casos concrets d’equips com la FAE, l’FC Andorra o el VPC Andorra, Bonell ha aclarit que “aquestes federacions han de fer tot el necessari perquè aquests jugadors coneguin la nostra llengua”, destacant que “se’ls ha de donar el temps necessari perquè, mentre estiguin al país, coneguin el vocabulari, la llengua i les nostres tradicions”.

Davant el dubte de si l’obligació de parlar català s’estén a rodes de premsa o actes fora del país, Bonell ha puntualitzat que “si tu has de fer declaracions en un país on hi ha mitjans de comunicació que no entenen el català, s’entén perfectament que t’expressis en aquella llengua que puguis interactuar”.