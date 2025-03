Els beneficiaris de subvencions públiques hauran d’utilitzar el català en les seves comunicacions oficials

Aprovat el decret que estableix el Reglament d’ús del català a l’Administració general i a l’Administració de justícia, amb l’objectiu de garantir l’ús correcte i prioritari de la llengua pròpia i oficial en totes les activitats i comunicacions d’aquests organismes. El reglament reafirma el català com a llengua vehicular de totes les comunicacions escrites i orals dins de l’Administració, consolidant-lo com un element essencial de la identitat cultural i patrimonial d’Andorra.

Entre els aspectes destacats del reglament, es destaca que els esportistes i entrenadors que rebin ajuts públics hauran de fer declaracions als mitjans andorrans en català, així com les persones que representin entitats culturals, esportives, polítiques o sindicals que rebin finançament públic. Així mateix, s’exigeix que “les persones que representen Andorra en competicions internacionals esportives o d’altra mena parlin en català quan fan declaracions públiques a Andorra, i que parlin en català quan fan declaracions públiques fora d’Andorra si el context ho permet”.

També es reconeix el dret dels ciutadans a ser atesos en català i el deure de les administracions d’utilitzar-lo en totes les seves actuacions. Segons el text, “el català es consolida com a llengua vehicular de totes les comunicacions escrites i orals dins les administracions públiques”. També es preveuen mecanismes per afavorir l’aprenentatge i ús del català entre els treballadors públics i col·laboradors de l’Administració, així com entre les persones que interactuen amb els serveis públics.

La norma estableix també l’obligatorietat d’usar el català en diversos àmbits clau, com ara la gestió de serveis públics, l’atenció al ciutadà, la documentació administrativa, la retolació i la formació lingüística del personal. A més, determina que “tota la documentació interna, amb independència del seu suport, ha d’estar redactada en català”. Pel que fa a la retolació, el reglament estipula que “tota la retolació de l’Administració general o de l’Administració de justícia, tant si és a l’interior com a l’exterior d’un edifici, ha de ser exclusivament en català”, amb algunes excepcions en espais destinats al turisme.

Pel que fa a les comunicacions orals, la normativa obliga tot el personal de l’Administració a adreçar-se en català als ciutadans, independentment de la llengua en què aquests responguin. Només en cas que la persona atesa declari que no entén el català, es podrà utilitzar una altra llengua. Aquesta mesura s’aplica tant a les comunicacions presencials com telefòniques o per altres mitjans telemàtics. El reglament també regula l’ús del català en activitats de lleure, esportives i lúdiques organitzades per entitats subvencionades per l’Administració, així com en activitats escolars com l’esquí o el transport escolar.