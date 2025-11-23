‘Benvinguda a la realitat, una nit amb Aura Puig’ posa veu a moments fràgils que revelen desigualtats persistents

“‘Benvinguda a la realitat, una nit amb Aura Puig’ és una metàfora per parlar de diferents situacions que parteixen del llibre de la Lara de Miguel, però també d’experiències personals meves o de textos d’altres autors que per mi són referents”. Així defineix Núria Montes, l’actriu que dona vida a Aura Puig, l’obra que ha representat durant sis dies en la primera temporada de la ‘Feréstec’ de l’Escola Animal de Teatre.
L’espectacle exposa situacions que moltes dones han pogut viure en algun moment. En aquest sentit, la Carla, una de les espectadores de la funció de dissabte, explica que “reflecteix a la perfecció situacions quotidianes que gairebé totes les dones hem patit en algun moment”. A l’obra, Aura Puig afronta moments incòmodes a la feina, marcats per l’abús de poder del seu cap, i qüestions inoportunes durant una entrevista laboral, com ara: “per a tu és més important un aspecte familiar que un aspecte laboral?”
“Al 2018, la bretxa salarial es trobava en uns 450 euros, i al 2024, aquesta xifra és de 570 euros” – Aura Puig (Personatge)
L’obra, que reivindica el paper de la dona, inclou dades que exposen clarament la desigualtat: “Al 2018, la bretxa salarial es trobava en uns 450 euros, i al 2024, aquesta xifra és de 570 euros”. En aquest punt, Benvinguda a la realitat, una nit amb Aura Puig mostra la situació social actual. “Des de l’humor, Aura Puig ens ha fet veure les diferències que hi ha”, assenyala l’espectadora, que afegeix: “m’he vist reflectida en moltes situacions”.
L’obra mostra, amb humor i proximitat, escenes que moltes dones identifiquen i dades que revelen diferències salarials encara presents arreu
Per la seva banda, Montes subratlla que el recorregut de l’espectacle és “cada dia un viatge d’agafar-me amb humor les coses que he anat patint durant tots aquests anys”. També destaca la importància de la varietat del públic: “hi ha gent de l’edat del meu pare fins a gent jove, amics o persones que no conec, i cadascú, dins la seva generació, ho viu de manera diferent, igual que les dones”. En les darreres funcions, l’actriu ha notat un públic majoritàriament femení, fet que li ha generat una sensació de major “complicitat”.
Des de la direcció de l’Escola Animal de Teatre, Irina Robles explica que “aquesta obra era una de les grans apostes de la temporada”, i remarca que estan “molt contents, i sembla que al públic li agrada molt el format”, apostant per espais reduïts “on pots respirar els actors de prop”.
Robles aprofita per recordar que a la primera temporada de la ‘Feréstec’ li queda un últim espectacle: El circ de les joguines, adreçat a totes les edats. “En aquest últim espectacle tindrem un únic actor en escena i manipulació de Playmobils”, explica, incidint que “està pensat també per a una època més nadalenca”. Finalment, recorda que es podrà gaudir d’aquesta proposta “del desembre fins a mitjans de gener”.