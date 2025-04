Oportunitats per als creadors artístics

Arrenca la segona edició d’Andorra Crea amb una vintena de programadors interessats en el talent local

La iniciativa ofereix tres jornades d’exhibició artística amb l’objectiu de donar visibilitat i projecció exterior a les creacions andorranes

La segona edició d’Andorra Crea ha arrencat aquest dijous amb tres jornades dedicades a la creació i exhibició artística. La iniciativa, impulsada pel Ministeri de Cultura i Esports en col·laboració amb els comuns, dona continuïtat al projecte que es va posar en marxa el 2023 amb l’objectiu de donar visibilitat a les propostes escèniques creades al país.

En aquesta ocasió, la mostra compta amb la presència de 20 programadors culturals provinents principalment de Catalunya i d’Andorra, entre els quals hi ha representants de festivals reconeguts, distribuïdores i productores com El Terrat. “Aquest any hem aconseguit portar una vintena de programadors d’arreu de Catalunya i també d’Andorra, amb l’objectiu que coneguin de primera mà l’obra artística que es crea aquí i puguin programar-la en els seus esdeveniments”, ha declarat la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell. La ministra ha destacat que “aquesta participació permet assolir el repte d’internacionalitzar el nostre art i donar eines als creadors per fer el salt professional”.

Davant la petició d’alguns artistes en referència a la necessitat d’un suport institucional més ampli, la cònsol menor d’Andorra la Vella ha remarcat que “des del Comú intentem programar tota obra que ens arribi i donar espais perquè es pugui mostrar el treball fet. Això no s’acaba en la creació, sinó que també cal que tingui recorregut”. A més, Losada ha afirmat que els comuns “volen evitar superposicions i sumar sinergies per tal de garantir una presència continuada del talent local arreu del territori”.

Durant la presentació, la cònsol menor ha recordat que la iniciativa és una oportunitat per reforçar la col·laboració entre les vuit administracions comunals. “És un projecte que permet sumar esforços entre els comuns i garantir que no es programin obres similars el mateix dia, donant més visibilitat i recorregut a les creacions”, ha explicat.

D’altra banda, s’ha recordat que Andorra la Vella es troba immers en la preparació de la seva pròxima temporada de teatre. Segons Losada, “estem a l’expectativa de veure quines propostes encaixen en el fil conductor que volem donar a la temporada de tardor, però també estem oberts a buscar altres espais si cal”. Per part seva, el Ministeri de Cultura ha mantingut la línia de treball dels darrers anys per donar visibilitat a les creacions andorranes fora del país. “Treballem conjuntament amb Exteriors i el programa de diplomàcia cultural per portar el nostre art més enllà de les fronteres”, ha apuntat Bonell, que ha subratllat la importància d’aquest projecte en l’estratègia de promoció exterior.

D’esquerra a dreta: La cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada i la ministra de cultura i esports, Mònica Bonell durant la inauguració de la segona edició d’Andorra Crea

Així doncs, Bonell ha recordat que “s’han invertit 140.000 euros directes als artistes, dels quals han sorgit nou obres de nova creació de les 18 programades en aquests tres dies”. Un fet destacable per les parts implicades ha estat Comparat el salt qualitatiu envers la primera edició. “Llavors es va fer en una altra època de l’any i van coincidir molts festivals fora del país, cosa que va limitar l’assistència de programadors. Aquest any, en canvi, hem pogut treballar amb més temps i millor planificació”, ha remarcat la ministra.