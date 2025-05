Colònies amb imaginació

Amb ‘Engola-Estels’ al capdavant, Engolasters es projecta com un futur espai de colònies i de lleure

Tot i el reconeixement al guanyador, el Comú estudiarà la viabilitat tècnica i econòmica dels projectes abans de definir el disseny final

La proposta ‘Engola-Estels’, de l’arquitecte Daniel Bautista, ha estat la guanyadora del concurs d’idees impulsat pel Comú d’Escaldes-Engordany per reconvertir les antigues instal·lacions de FEDA a Engolasters en un espai destinat a colònies i activitats de lleure amb pernoctació. El jurat ha valorat la proposta com la més completa entre les 15 candidatures presentades, destacant-ne la viabilitat, la funcionalitat i la creativitat.

Durant l’acte d’entrega de premis, la cònsol major, Rosa Gili, ha celebrat l’èxit de participació i la qualitat dels projectes presentats. Gili ha remarcat la importància d’obrir processos com aquest a la ciutadania: “Participar-hi et fa sentir part del projecte, i això no deixa ningú indiferent”. També ha subratllat l’objectiu social i educatiu de la iniciativa, que pretén apropar l’entorn natural d’Engolasters a infants i joves mitjançant un espai apte per a activitats durant tot l’any. “Sovint els nostres nens han de marxar fora perquè aquí no tenim gaires espais, i Engolasters és un lloc fantàstic”, ha declarat, destacant-ne tant els recursos naturals com l’accessibilitat.

La proposta guanyadora s’ha dissenyat amb la voluntat explícita de respectar l’estètica original dels edificis cedits per FEDA. Segons ha explicat Bautista, “el punt principal era respectar sobretot la imatge dels edificis, perquè és molt característica, i no volia pertorbar-la”. L’autor també ha volgut defugir d’un disseny convencional, apostant per un espai versàtil, funcional i amb un toc lúdic que s’adapti als diversos usos previstos.

Bautista s’ha mostrat molt satisfet pel reconeixement, especialment pel nivell i la quantitat de propostes presentades. Ha qualificat la notícia com “una gran alegria” i ha explicat que el desenvolupament del projecte va ser tot un repte creatiu que va afrontar amb entusiasme. Va dedicar principalment els caps de setmana i les hores lliures a preparar la proposta, durant el mes que va durar la convocatòria, després de descobrir-ne la publicació.

Des del Comú, el balanç del concurs ha estat molt positiu, especialment per la participació aconseguida. “No sabíem si s’hi presentaria ningú, i vam tenir una sorpresa molt important”, ha admès Gili. Amb quinze projectes a concurs, les expectatives inicials s’han vist àmpliament superades. Tanmateix, i malgrat l’atorgament dels premis —amb ‘El Niu’, de Maeva Boubis, en segon lloc, i ‘Engolasters Camp – Descobreix la natura, viu l’aventura!’, d’Ingrid Llevet, en tercer— la cònsol major ha recordat que la proposta guanyadora no determinarà automàticament el projecte final. El Comú analitzarà la viabilitat tècnica i econòmica dels diferents elements, i no es descarta combinar idees o introduir modificacions abans de definir la proposta definitiva.