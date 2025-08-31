‘A vegades’, el nou curtmetratge d’Anna Ubach Font, retrata la pressa de la vida moderna i la necessitat de frenar

La cineasta Anna Ubach Font ha completat entre el 29 i el 31 d’agost el rodatge del seu segon curtmetratge, provisionalment titulat ‘A vegades’. El projecte ha comptat amb el suport econòmic del Govern i del Comú de la Massana, i s’ha enregistrat en diverses localitzacions de la parròquia i a Andorra la Vella. Segons explica la directora, la idea del film sorgeix de dues influències paral·leles: la lectura de ‘Paresse pour tous’ de l’autor francès Hadrien Klent, i la recuperació del primer disc del grup Manel, ‘Els millors professors europeus’.
Tant el llibre com l’àlbum comparteixen una mateixa mirada: la necessitat de viure amb calma i gaudir dels instants quotidians en contraposició a la pressa de la societat actual. “Veig que la gent ja no té temps de quedar, tot es fa ràpid i sense gaudir. El cinema, en canvi, necessita temps i pausa. Jo vaig voler traslladar això a una història curta”, assenyala Ubach. El disc del grup barceloní, recorda, transmetia la mateixa filosofia a través de cançons sobre els àpats en família o l’estada al mar, amb una mirada poètica que també l’ha inspirada.
L’actor Uri Guillem interpreta un músic que es veu atrapat en el ritme accelerat de la seva carrera. | Anna Ubach
El curtmetratge se centra en un músic, interpretat per Uri Guillem, qui es veu atrapat en el ritme accelerat de la seva carrera. L’artista, després d’un accident, afronta un procés de reflexió sobre la necessitat de frenar i retrobar el sentit de la seva passió. La història es complementa amb dos personatges interpretats per Irina Robles i Juanma Casero, els quals representen visions oposades sobre el temps i la manera de viure: un aposta per un ritme més pausat i l’altre defensa accelerar encara més. La directora explica que el personatge de Guillem també simbolitza la pressió que viuen molts creadors. “Molts músics passen de fer un àlbum a la gira, després la promoció, i així successivament, convertint-se gairebé en robots que no arriben a gaudir de la seva passió”, apuntala.
Ubach calcula que el resultat final tindrà una durada d’entre deu i quinze minuts. “És complicat condensar aquest missatge en un espai tan breu, però és el repte que m’ha motivat a escriure”, explica. Per aconseguir-ho, ha treballat estretament amb el director de fotografia Gerard Ponce, amb qui ha buscat una posada en escena “poètica”, combinant silencis i moments pausats amb recursos visuals que permetin transmetre emocions. El rodatge s’ha repartit en tres jornades, dues a la Massana i una a Andorra la Vella, aquesta darrera amb figuració i un component tècnic més exigent. “El curtmetratge és també un espai per perfeccionar-me com a directora, per provar moviments de càmera i maneres de treballar amb menys recursos, però guanyant experiència”, indica.
Irina Robles és una de les actrius andorranes que també participa en el curtmetratge. | Anna Ubach
Tot i el suport rebut, Ubach admet que la realitat del sector audiovisual al país és complexa: “Sempre és una lluita. Tenim ajudes, però són justes i treballem amb molta precarietat. Malgrat això, permeten tirar endavant els projectes i donar continuïtat a l’equip amb qui ja havia treballat en el primer curtmetratge”. La directora reconeix que li hauria agradat disposar de més recursos per millorar aspectes tècnics com la decoració, però agraeix poder comptar de nou amb un equip que li va donar suport en el seu debut. “Ara l’important és gaudir del moment, com el personatge del curtmetratge. Després ja veurem fins on arriba, però la meva intenció és aprendre i millorar amb cada projecte”, conclou.