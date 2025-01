La immigració és una peça clau per al futur d’Andorra i de la seva economia

L’any 2024, Andorra ha registrat una població resident de 87.097 persones, reflectint un augment significatiu en comparació amb anys anteriors. Aquest increment demogràfic ha generat preocupacions en certs sectors de la societat, que atribueixen als immigrants la responsabilitat d’un suposat “col·lapse” del país. Tanmateix, és essencial analitzar aquestes percepcions amb objectivitat i reconèixer la contribució històrica i actual de la immigració al desenvolupament econòmic i social del Principat.

Les dades indiquen que l’augment de la població es concentra principalment en parròquies com Andorra la Vella, Encamp, Canillo, Escaldes-Engordany i la Massana.

Aquest creixement no és un fenomen nou; Andorra ha necessitat tradicionalment mà d’obra estrangera per cobrir sectors clau de l’economia, especialment en àrees on la demanda laboral supera l’oferta local. Assenyalar col·lectius específics, com els immigrants colombians i peruans, com a responsables de problemes estructurals és una simplificació que pot derivar en actituds xenòfobes i discriminatòries.

És fonamental distingir entre els diferents perfils d’immigració. Mentre que alguns nouvinguts arriben per ocupar llocs de treball essencials, altres ho fan com a inversors en sectors com el mercat immobiliari. Atribuir els desafiaments actuals únicament a la presència d’immigrants laborals ignora factors com l’especulació immobiliària i les polítiques econòmiques que també influeixen en la realitat del país. Per tant, és necessari fomentar un debat informat i empàtic, basat en dades objectives, que reconegui la complexitat del fenomen migratori i la seva importància per al futur d’Andorra.