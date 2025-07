Habitatge

El Govern té previst lliurar a l’AGIA les estadístiques oficials dels preus dels lloguers del Principat a la tardor

El Govern entregarà a la tardor les estadístiques oficials sobre els preus de lloguer al país al Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA). Així ho ha anunciat aquest matí la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, durant una reunió amb la vicepresidenta de l’entitat, Sandra Cano, i el secretari, Jordi Ribó.

Des de l’AGIA s’ha reiterat la necessitat de disposar de dades oficials per analitzar amb rigor l’evolució del mercat de lloguer al Principat. Tot i que el Govern encara no ha pogut facilitar aquestes xifres perquè manca la informació del Comú d’Escaldes-Engordany, Marsol ha assegurat que s’està treballant per poder-les completar i lliurar-les íntegrament aquesta tardor.

La trobada també ha servit per abordar altres qüestions relacionades amb la situació de l’habitatge. En aquest marc, la ministra ha presentat a la junta directiva de l’AGIA la proposta de regulació de l’activitat de taxació immobiliària, una mesura que es vol aprovar durant l’actual legislatura. L’objectiu del Govern és definir un marc normatiu que doni garanties i seguretat al sector, incorporant les aportacions dels professionals implicats.

Marsol ha subratllat la importància de mantenir el diàleg amb els diferents actors del sector per tal de construir una política d’habitatge “coherent i ambiciosa” que doni resposta a les necessitats actuals del país.